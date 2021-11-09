8%, а не 25% – адвокат Игоря Суркиса заявил об ошибочности позиции Нацбанка по делу медиахолдинга "1+1"

Аргумент Национального банка о связанности семьи Суркисов с Приватбанком основывается на ложном утверждении о якобы владении Игорем Суркисом существенной доли около 25% в медиахолдинге "1+1".

Об этом заявил адвокат Игоря Суркиса Игорь Алексеев в комментарии "Сегодня". По его словам, Суркис все время являлся владельцем доли чуть более 8%.

"А по украинскому закону "существенное участие" – это 10 и более процентов. Поэтому элементарные знания математики свидетельствуют о ложности, ошибочности и незаконности позиции Национального банка", – говорит Алексеев.

Кроме того, адвокат Суркиса привел еще один аргумент.

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"Скажите, пожалуйста, а как можно быть связанным с банком, если ты не являешься его акционером и никоим образом не влияешь на работу этого учреждения? Более того, если вы действительно связаны с банком и знаете, что ваши деньги могут быть списаны с ваших счетов, то, наверное, вы их заберете из этих счетов? Но семья Суркисов этого никогда не делала. Их средства все время находились на счетах Приватбанка до момента его национализации", – отмечает Алексеев.

"Украинские суды неоднократно доказывали отсутствие связи между Игорем Суркисом и Приватбанком. И в последний раз совсем недавно: в начале октября суд в очередной раз констатировал, что Национальный банк не подтвердил существенное участие господина Суркиса в медиахолдинге "1+1", из-за которого была якобы установлена его связанность с "Приватбанком", – отметил адвокат.