70 семей вернутся домой: ROZETKA вместе с Visa присоединяются к восстановлению Украины

С 5 марта 2022 года до конца оккупации Киевской области здание в селе Бузова обстреливали российские танки и тяжелая артиллерия. Пострадал фасад, стены, окна, почти полностью сгорела крыша. ROZETKA вместе с Visa запустили акцию среди своих клиентов, чтобы подсобирать средства на восстановление дома, которым занимается платформа UNITED24.

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Механика акции проста: 50 гривен с каждой покупки на сайте ROZETKA на сумму от 500 гривен, оплаченной картой Visa любого украинского банка, пойдут на восстановление дома по улице Центральной, 17-е в с. Бузовая Бучанского района Киевской области. Это один из домов, на восстановление которых собирает средства президентская фандрейзинговая платформа UNITED24. Сбор продлится с 1 по 14 февраля.

"Точки выдачи ROZETKA стали для наших клиентов "пунктами несокрушимости", где они могут согреться, подзарядить свои гаджеты, а иногда и вскипятить чайник, пока дома нет света и связи. Проект по сбору средств для восстановления жилья – наш новый шаг в поддержку украинцев. Более 200 человек из 70 квартир ждут возвращения домой. Мы надеемся закрыть этот сбор очень быстро и благодарим всех, кто присоединяется", – сказал Владислав Чечеткин, соучредитель ROZETKA.

"Дом в селе Бузова — одно из восемнадцати зданий, попавших в первый проект платформы UNITED24 по восстановлению многоквартирного жилья. Доноры со всего мира уже пожертвовали более 500 000 000 гривен. Поэтому на некоторые дома сбор закрыт, а на некоторые осталось собрать небольшие суммы. К примеру, до завершения сбора для села Бузова нужно всего 3 000 000 гривен с 20 000 000. Мы благодарим ROZETKA, Visa и всех клиентов брендов, которые помогут вернуть людям не только жилье, но и ощущение, что они не сами в своей беде", — говорит Ярослав Гресь, координатор UNITED24.

"Социальная ответственность бизнеса — один из столпов, на которых держится Украина в эти сложные времена. С начала войны Visa инициировала и присоединилась ко многим благотворительным кампаниям в Украине, помогая малому и среднему бизнесу, а также уязвимым категориям населения. А теперь благодаря сверхпростой механике будь -кто может приложить кирпич к восстановлению Украины и стать благотворителем, оплачивая покупки на ROZETKA картами Visa", — говорит Светлана Чирва, вице-президент и региональная менеджер Visa в Украине и Молдове.

ROZETKA – самый большой украинский онлайн-ритейлер. Сейчас работают уже более 290 точек выдачи ритейлера в 77 городах Украины, в том числе на недавно деоккупированных территориях, таких как Херсон, Балаклея, Изюм и других. Доставка заказов в точки выдачи всегда бесплатна, а их работа не зависит от отключения электричества.

Visa (NYSE: V) – мировой лидер индустрии электронных платежей, способствующий транзакциям между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными организациями в более чем 200 странах и территориях каждый год. Наша миссия – объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики. Мы убеждены, что расширение доступа для всех в экономике помогает расти благосостоянию людей во всем мире и станет основой для глобального движения денег в будущем.