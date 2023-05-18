500 семей павших героев получат гуммопомощь от 'Эпицентра' и ОО 'Мрія дітей України'

В рамках совместного благотворительного проекта волонтеры ОО "Мрія дітей України" и национальной торговой сети "Эпицентр" собрали 500 гуманитарных наборов, предназначенных для семей, которыми занимается организация.

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Различные средства бытовой химии и гигиены, предоставленные "Эпицентром", предназначены семьям павших воинов, чтобы облегчить им жизненные обстоятельства и предоставить возможность заботиться о детях.

"Под опекой организации есть многодетные семьи, которые потеряли дома на Херсонщине и Донетчине. Они до сих пор не получили гарантированные государством выплаты. Когда приезжаешь к ним, видишь: они живут на грани бедности. Наша цель – сделать жизнь семей немного лучше и помочь семье" Героев с обеспечением базовыми потребностями в период сложных испытаний. Сотрудничество с "Эпицентром" – отличный пример того, как консолидированные усилия волонтеров и социально ответственного бизнеса могут давать действительно весомые результаты", – отметила председатель ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая.

По словам волонтера, гуманитарная поддержка – это не только о товарах, а о заботе и опеке. Команда ОО "Мрія дітей України" сделала все возможное, чтобы каждый пакет нашел своего адресата.

"Наше партнерство с ОО "Мечта детей Украины" создает настоящую синергию общественно полезных инициатив. Организация имеет глубокое понимание потребностей семей погибших воинов и вынужденных переселенцев, тогда как "Эпицентр" владеет разветвленной сетью торговых центров и ресурсами для оказания материальной помощи. Это не только способствует достижению конкретных благотворительных целей, но и оказывает глубокое социальное влияние на общество", – подчеркнула Ирина Шинкаренко, заместитель председателя ООО "Эпицентр К" по рекламе и маркетингу, связям с общественностью и СМИ.

В настоящее время ОО "Мрія дітей України" получила более 5 тысяч обращений о помощи, а на попечении фонда находятся около 2 тысяч детей. Организация оказывает гуманитарную, психологическую и юридическую поддержку семьям погибших и пропавших без вести защитников.