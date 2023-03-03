Блог | Алексей Носов: 5 лет лишения свободы за прибыль государству: что не так с решением по делу Евгения Дыхне?

ВАКС виніс рішення, яким визнав винним Євгенія Дихне у справі, що стосується попередніх договорів оренди аеропорту "Бориспіль" у 2016-2017 роках.

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Суть полягає в тому, що потенційний орендар звертається до аеропорту з заявкою, де просить приміщення в оренду. "Бориспіль" розглядає цю заявку на всіх рівнях, та надає довідку про балансову вартість та схему приміщення. З цими документами орендар йде в Фонд держмайна та ініціює конкурс.

Якщо йдеться про приміщення, яке терміново потрібно аеропорту, наприклад, каса авіакомпанії, директор по напрямку пропонує укласти попередній договір.

Його умови, які стали жорсткішими саме за часів Дихне:

- строковість (6 місяців) з можливістю продовження, якщо конкурс в ФДМ не пройде за цей час;

- оплатність, тобто потенційний орендар повинен зробити оцінку в акредитованого Фондом оцінщика і сплачувати орендну плату за кожен місяць користування приміщенням за цією оцінки;

- розподіл оплат, відповідно до якого 70% грошей перераховується в ФДМ, 30% залишається аеропорту. Так само, як і при договорі з Фондом;

- обмеженість конкурсом Фонду, тобто попередній договір діє з моменту заключення до моменту завершення конкурсу ФДМ. Якщо орендар виграє конкурс, він платить за конкурсною ціною, якщо програє — зобов’язаний звільнити приміщення для переможця;

- обов'язок звернутись до ФДМ та ініціювати конкурс протягом 10 днів, інакше потенційний орендар не обмежений строками і може піти в Фонд як через місяць-другий, так і взагалі передумати. А приміщення весь час порожнє і сервісу для пасажирів немає.

В справі немає корупції. Ані суд, ані навіть прокуратура не вбачають в діях Євгенія приватні інтереси чи неправомірну вигоду.

Єдина претензія обвинувачення — ціна оренди, яка за попереднім договором нижча, ніж за результатами конкурсу через 2 роки.

Але:

В збиток рахується термін з моменту заключення попереднього договору (тобто ще навіть до старту конкурсної процедури) і аж до кінця конкурсу.

Збиток вирахувано на підставі висновку спеціаліста — оцінщика ТОВ "Гільдія оцінювачів України", який взяв вартість оренди аеропорту "Львів" станом на 2018 рік, та ретроспективно оцінив, що у 2016 році за конкурсом ціна була б в 4 рази вища. На моє запитання, чому ви не взяли вартість діючих на момент 2016 року договорів оренди "Борисполя" з ФДМ, він відповів, що йому їх не дав детектив. І якщо б дав, то оцінка була б іншою.

Немає причинно-наслідкового зв'язку між підписанням попереднього договору та "збитками", про які пише обвинувачення. Тобто, якщо повернутись в той час і не підписувати попередній договір оренди — кошти в бюджет не повернуться. Їх взагалі не буде, ніяких. Просто порожня площа аеропорту. Без ремонту, комунікацій та сервісу для пасажирів.

Наостанок, поясню в чому необхідність попереднього договору для аеропорту. Уявіть, що ви директор міжнародного хабового аеропорту, і для отримання прибутку вам потрібні пасажири. Пасажирів приносять авіакомпанії, тобто нові рейси. До вас, в лютому звертається авіакомпанія Х, яка хоче в березні запустити спочатку 2 рейси на тиждень, а з літа почати запускати по 2 рейси в день. Вони просять тільки касу для квитків і офіс для роботи працівників.

Ваша відповідь відповідно до закону, який діяв на той час: "Нашим майном володіє Фонд держмайна. Тому звертайтесь будь ласка туди, і, якщо ви виграєте конкурс, то зможете отримати касу та офіс десь через півроку-рік, може два." Це реальний приклад, і таких прикладів багато.

Виникає запитання: як в таких умовах "Борисполю"конкурувати з аеропортом Варшави, який сам розпоряджається своїм майном на власний розсуд, без Фонду держмайна, смс та реєстрацій, а просто розвиває бізнес і приносить гроші в бюджет своєї країни?

Ми готуємо апеляцію. І ми доведемо, що корупції в цій справі немає. Злочину в діях Євгенія Дихне немає.