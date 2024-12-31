'5-й канал' выпустил благотворительный эротический календарь 'Без цензуры': средства направят на ВСУ

5 канал выпустил новый благотворительный календарь "Без цензуры" на 2025 год. На эротических фотографиях для него снялись исключительно представители и представительницы команды этого СМИ: как работающие в редакции, так и защищающие ныне Украину в рядах украинского войска.

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Все средства, вырученные от продаж календаря, будут направлены на поддержку Вооруженных сил Украины. Подробности и условия получения сообщили на сайте 5 канала.

"Без цензуры" 2025 – новый благотворительный календарь от 5 канала. В этом году он о единстве и мечте. Гендерно равный, на всех фотографиях работники и представительницы команды 5-го. Одни ведут ежедневные эфиры, другие – в армии. И вместе ежедневно воплощают главную цель – победить врага", – говорится в сообщении.

Условия получения календаря подробно изложены на сайте канала. Необходимо только задонатить от 2 тыс. грн на указанные там реквизиты, в частности в Моно или Приватбанке и отправить скриншот, подтверждающий донат, по адресу [email protected] с указанием данных для отправки календаря.

Благотворительные эротические календари 5-й канал выпускает уже не первый год. За три года вторжения благодаря этому, сообщают в команде канала, удалось собрать более 7 млн гривен. На эти средства было закуплено и отправлено на фронт более 300 комплектов связи, что, безусловно, помогло проведению удачных боевых операций и сохранению жизней украинских воинов.

Напомним, ранее сообщалось, что в 3-й штурмовой бригаде был открыт сбор на эвакуационные бронетранспортеры М113. По состоянию на 31 декабря удалось собрать почти 14 млн из нужных 50 млн грн.

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