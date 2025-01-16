475 OШБ "CODE 9.2" призывает присоединяться в ряды батальона: готовы предложить должности бойцам после СЗЧ
475 OШБ "CODE 9.2" – отдельный штурмовой батальон с усиленной компонентой БПЛА в составе 92 ОШБр ВСУ призывает присоединяться к своим рядам, чтобы вместе уничтожать врага. Все желающие после трехмесячного обучения получат топовое снаряжение, современное вооружение и достойное денежное довольствие.
Об этом батальон сообщил на своем официальном сайте.
"Наши командиры – учредители подразделения CODE 9.2, одного из самых эффективных в ВСУ", – говорится на сайте.
Знаменитое спецподразделение CODE 9.2 недавно расширили до батальона в составе 92-й отдельной штурмовой бригады. CODE 9.2 является одним из наиболее результативных в Вооруженных Силах Украины по количеству и общей стоимости уничтоженной техники российских окупантов.
"Только за 2024 год мы как рота уничтожили более 7000 целей и нанесли врагу потери на 394 млн долларов", – говорится в сообщении.
475 OШБ "CODE 9.2" специализируется на ударных дронах-бомберах, больших бортах, которые в основном работают ночью.
"Мы объединили реальный боевой опыт и подходы, привнесенные из управления большими командами, поэтому наши операции – это минимум наших потерь и максимум вреда врагу.", – отмечают в батальоне.
"Присоединяйся, чтобы уничтожать врага в команде, где хранят каждого бойца, знают цену твоим навыкам и создают условия для эффективной работы", - добавляют в 475 OШБ "CODE 9.2".
Что предлагает батальон 475 OШБ "CODE 9.2":
● 30+ вакансий - делай то, что умеешь лучше ●Денежное обеспечение до 200 000 грн/месяц● Топовое снаряжение каждому бойцу● Командование с реальным боевым опытом● Обучение до 3 месяцев● Никакой армейщины● Современная техника и вооружение
Также в батальоне готовы предложить должности возвращающимся из СЗЧ.
Чтобы присоединиться к рядам батальона, необходимо выбрать вакансию и заполнить анкету, доступную по ссылке.
Или позвонить по телефону: +380 800 20 92 92