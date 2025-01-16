475 OШБ 'CODE 9.2' призывает присоединяться в ряды батальона: готовы предложить должности бойцам после СЗЧ

475 OШБ "CODE 9.2" – отдельный штурмовой батальон с усиленной компонентой БПЛА в составе 92 ОШБр ВСУ призывает присоединяться к своим рядам, чтобы вместе уничтожать врага. Все желающие после трехмесячного обучения получат топовое снаряжение, современное вооружение и достойное денежное довольствие.

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Об этом батальон сообщил на своем официальном сайте.

"Наши командиры – учредители подразделения CODE 9.2, одного из самых эффективных в ВСУ", – говорится на сайте.

Знаменитое спецподразделение CODE 9.2 недавно расширили до батальона в составе 92-й отдельной штурмовой бригады. CODE 9.2 является одним из наиболее результативных в Вооруженных Силах Украины по количеству и общей стоимости уничтоженной техники российских окупантов.

"Только за 2024 год мы как рота уничтожили более 7000 целей и нанесли врагу потери на 394 млн долларов", – говорится в сообщении.

475 OШБ "CODE 9.2" специализируется на ударных дронах-бомберах, больших бортах, которые в основном работают ночью.

"Мы объединили реальный боевой опыт и подходы, привнесенные из управления большими командами, поэтому наши операции – это минимум наших потерь и максимум вреда врагу.", – отмечают в батальоне.

"Присоединяйся, чтобы уничтожать врага в команде, где хранят каждого бойца, знают цену твоим навыкам и создают условия для эффективной работы", - добавляют в 475 OШБ "CODE 9.2".

Что предлагает батальон 475 OШБ "CODE 9.2":

● 30+ вакансий - делай то, что умеешь лучше ●Денежное обеспечение до 200 000 грн/месяц● Топовое снаряжение каждому бойцу● Командование с реальным боевым опытом● Обучение до 3 месяцев● Никакой армейщины● Современная техника и вооружение

Также в батальоне готовы предложить должности возвращающимся из СЗЧ.

Чтобы присоединиться к рядам батальона, необходимо выбрать вакансию и заполнить анкету, доступную по ссылке.

Или позвонить по телефону: +380 800 20 92 92