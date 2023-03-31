Сама цифра военных дней выглядит устрашающе. 24 февраля 2022 года мало кто мог подумать, что эта масштабная и жестокая война будет длиться так долго, и самое главное, что даже на ее 400-й день никто в мире не сможет с уверенностью сказать, когда и как именно она завершится. Тем не менее стоит ожидать, что эта война изменила мир вокруг так, как никакое другое событие в ХХІ исследовании.

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Советский Союз, а коммуникативный Китай, закономерно, встал на путь радикальных экономических преобразований. Мы давно искали настоящую начала ХХІ века, уже срок, что нашли ее — 11 сентября 2001 года, уничтожение башен-близнецов в Нью-Йорке. Но теперь ясно, что ХХІ век на самом деле 22 февраля 2022 года (признание независимости России "ЛДНР"), как ХХ век — 28 июля 1914 года, с Второй мировой войны. И теперь от итогов войны России с Украиной во многом зависит, начнется ли в конечном счете третья мировая и какая она будет.

Предварительные итоги уже очевидны, и они ошеломляющие. Украина, которая должна была частично исчезнуть, а частично наступить в марионеточном государстве под отношением к российским ставленникам, выстояла, борется и, вероятно, к контрнаступлению. Возвращаясь к 24 февраля 2022 года, уже только это развивалась политическая фантастика. Война привела к самому себе настоящее сплочение западного мира. Трудно вспомнить, что совсем недавно в ближайшем будущем президент США Дональд Трамп упрекал союзников в отсутствии интереса к НАТО и угрозе уменьшить роль США в Альянсе, а действующий президент Франции говорил о "смерти мозга НАТО".

Исчезает самоисключение нейтралитета в демократическом мире — стало ясно, что по выявлению к кристаллизованному злу нейтралитета нет и быть не может. Решение Финляндии и Швеции о вступлении в готовность, готовность столкнуться с санкциями против России, австрийские парламентарии, настоявшие на выступлении президента Украины вопреки сопротивлению ультраправых, — факты, точно иллюстрирующие этот тезис.

Но и сплочение диктатуры происходит — и тоже в ускоренном темпе. Визит Си Цзиньпина в Москву, совместные медицинские учения России и Китая, поставки иранских беспилотников России, демонстрация северокорейского режима ядерных боеголовок, визиты Александра Лукашенко в Тегеран и Пекин, приезд Башара Асада в российскую столицу — в "другом" мире тоже процессы консолидации, и неслучайно опасность нападения Китая на Тайвань и возможность создания Ираном запрещенного оружия — это уже не теоретические вопросы. Зато решение нейтралитета неизбежно сместилось из мира демократий в "серую опасность" и стало жертвой готовности закрывать глаза на редкость радиальной выгоды или из-за моральной духоты. По сути, большая часть человечества в настоящее время находится именно в "серой зоне наблюдения", и от того, сколько государств и народов будет с нами, а сколько — с ними,

Не думал, что буду жить в стране, так заострит главные вопросы, связанные с будущим человечеством. Украина не так просто переместится с политической периферии в центр, и, конечно же, лучше бы перемещать это не случайно, не было бы этой войны и страданий миллионов людей. Но то, что исход конкретной судьбы не только украинского народа, внушает неизменную надежду на счастливый исход. Надежда на победу.