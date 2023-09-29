Николаев и область получили 4 тысяч проднаборов от Фонда Вадима Столара

Волонтеры Фонда Вадима Столара на днях привезли первоочередную продуктовую помощь в город Николаев.

Об этом сообщают на официальном сайте организации.

Помощь оказывали лицам, потерявшим членов семьи во время российской агрессии, семьям, оставшимся без жилья в результате военных действий, внутренне перемещенным лицам и ряду региональных благотворительных общественных организаций.

Видео дня

"Фонд Вадима Столара последовательно и методично оказывает поддержку пострадавшим от войны украинцам с начала широкомасштабного вторжения России. Важным аспектом наших усилий является организация гуманитарных миссий в разные уголки Украины, – поделились волонтеры Фонда. - Наши гуманитарные миссии уже побывали в Харькове, Херсоне , Запорожье, в Донецкой области. Также посетили несколько общин на западе страны, где расположены места временного проживания переселенцев".

Сам Вадим Столар, основатель Фонда подтвердил готовность проводить постоянные гуманитарные миссии в разных регионах Украины. Он поблагодарил волонтеров, которые помогали в распределении помощи в Николаеве, и заверил всех в неизменной поддержке как прифронтовых общин, так и внутри перемещенных лиц по всей Украине.

"Я выражаю искреннюю благодарность преданным волонтерам, которые привезли помощь в Николаев и позаботились о том, чтобы ее получили люди, которые в этом больше всего нуждаются. Хочу подчеркнуть, что мы непоколебимы в своей поддержке не только жителей районов, приближенных к местам боевых действий, но и вынужденно перемещенных лиц и всех, кто пострадал от войны по всей Украине", – подчеркнул Вадим Столар.