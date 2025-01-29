4-летняя София из Каменского получила слуховые аппараты, предоставленные Фондом Рината Ахметова

Маленькая София сложно адаптировалась в садике. Обследование подтвердило, что у девочки есть недостатки слуха. Недавно 4-летняя София из Каменского получила слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова, подстраиваемые под нужды ребенка.

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"Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова за помощь. Не знаю, как бы мы выходили из этой ситуации самостоятельно. В первую очередь благодаря аппаратам София научится говорить. Она не слышала некоторых звуков и не могла их воспроизвести — даже я не всегда понимала ее. С аппаратами она также успеет подготовиться к школе", — говорит мама Софии Юлия.

Также в планах семьи помочь ребенку развить талант. Ведь Софийка – артистическая девочка, которая любит танцевать и радовать родных пением с игрушечным микрофоном.

Ирина Банник, аудиолог, слухопротезист "Центра слуха", подчеркивает, что аппараты Софийка будет носить суперсовременные. В них не только корректируется громкость, но можно выбрать программу для конкретной акустической ситуации — шум, музыка и т.д. Следовательно, девочка будет слышать звуки, которые не могла идентифицировать раньше. Занятия со специалистами сформируют правильную речь.

"С Фондом Рината Ахметова мы сотрудничаем давно. Вы оказываете не только актуальную, но и своевременную помощь семьям. Крайне важно, чтобы ребенок начинал носить слуховые аппараты еще в маленьком возрасте. Благодаря им у ребенка выравнивается речь и он скорее вольется в социум", — объясняет аудиолог.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления.

В рамках программы "Ринат Ахметов — Детям" Фонд поддержал более 5 млн детей. "Ринат Ахметов – Детям". Помощь, которая дарит завтра.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер Фонда.