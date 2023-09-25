3D-принтеры на фронте: Метинвест Ахметова передал на передовую необычный набор техники

Военнослужащие в Авдеевском и Запорожском направлениях получили очередную партию помощи от Группы Метинвест. Это 3D-принтер, антидроновое ружье, EcoFlow и четыре автомобиля. Вся помощь оказывается ВСУ в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".

"Если в начале полномасштабного вторжения была большая потребность в защитной амуниции, то теперь потребности военных несколько изменились. Сейчас они требуют больше современной техники, автомобилей, дронов и других принадлежностей. Но хотя у нас нет возможности охватить все направления, мы все же стараемся быстро отреагировать на запросы военных, которые к нам поступают, в частности, из Запорожского и Донецкого направления", – отметил Александр МИРОНЕНКО, операционный директор компании

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Полученное оборудование, рассказывают военные, очень важны в современной войне. Зарядные станции позволяют бойцам постоянно оставаться на связи в полевых условиях. Антидроновые ружья – незаменимая вещь в борьбе с вражескими беспилотниками, которые системно ведут разведку и корректировку огня по позициям наших защитников. Не менее полезен для военных и 3D-принтеров. Он позволяет печатать практически любые детали техники из пластика прямо в полевых условиях. 3D-принтеры уже интегрированы в войска многих ведущих стран мира: это экономит много времени военным.

"Применение 3D-принтера очень широко, он нам очень поможет при изготовлении оборудования для дронов. Эта техника значительно облегчает работу ВСУ, особенно подразделений, активно использующих коптеры и ежедневно выполняющих задачи на самых горячих участках фронта", - рассказал начальник оперативного отдела 110-й отдельной механизированной бригады Владимир Кондратюк.

Также на передовую Авдеевского и Запорожского направлений поехали и четыре бронированных буса – небольшие, но вместительные и маневренные. Бойцы говорят: это именно то, что нужно при выполнении боевых задач или эвакуации.

"Опасность на линии боевого столкновения – постоянная, иногда обстрелы со стороны россиян вообще не прекращаются. Поэтому надежные бронированные авто – это то, что нам нужно всегда. Их мы будем использовать при подвозе боеприпасов, эвакуации", – добавил командир зенитно-ракетной батареи. на псевдо "Пятак".

Напомним, что с первого дня войны Метинвест присоединился к милитарной инициативе Стальной Фронт Рината Ахметова, цель которой – защитить жизнь защитников Украины. В поддержку украинской армии уже направлено более 2 млрд грн. Общая помощь бизнесов Рината Ахметова для военных и гражданских украинцев выросла до более чем 6 млрд грн.