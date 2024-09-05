3000 доноров крови и 250 000 грн: в 'Киевстар ТВ' рассказали, как их зрители помогли детям

По случаю Международного дня благотворительности платформа кино и телевидения "Киевстар ТВ" поделилась добрыми делами, которые на протяжении 2024 года совершают ее зрители.

Видео дня

5 сентября мир отмечает Международный день благотворительности. Для платформы кино и телевидения Киевстар ТВ это возможность поблагодарить своих зрителей. Украинцы, смотревшие контент легально с пакетом "Благотворительный", смогли собрать на помощь детям с ожогами более четверти миллиона гривен.

Пакет "Благотворительный" "Киевстар ТВ" запустил еще в 2023 году. С покупкой этого пакета каждый зритель автоматически приобщается к помощи детям, поскольку 40% его стоимости идет на благотворительность.

Более того, благодаря инициативе "Настоящий супергерой – это ты" совместно с ОО "Агенты крови" донорами стало уже более 3000 человек. Сотрудничество с "Агентами крови" платформа начала в июле. Чтобы популяризировать донорство и поощрять людей к сдаче крови, "Киевстар ТВ" дарит каждому донору пакет "Премиум HD" на 30 дней и пин "Настоящий супергерой – это ты". В коллекции пинов – персонажи известных блокбастеров, спасавших мир. Таким образом, "Киевстар ТВ" хочет подчеркнуть, что донор – это такой же супергерой, как Человек-паук, Дэдпул или Бэтмен, но он, в отличие от киноперсонажей, спасает реальные человеческие жизни.

"Мы невероятно благодарны каждому зрителю "Киевстар ТВ", который не просто наслаждается украинским и мировым кино, смотрит телевидение и спорт, но и вместе с нами приобщается к благотворительности. Делать добро – это в украинском ДНК", – прокомментировала СМО "Киевстар ТВ" Виктория Максимчук.

Кроме того, "Киевстар ТВ" воплотил еще одну инициативу по популяризации украинского контента среди самой молодой аудитории и ее родителей. В сотрудничестве с создателями анимационного продукта об истории несгибаемых украинских городов платформа кино и телевидения организовала серию благотворительных кинопоказов мультсериала "Книга-путешествие. Города" в столичном кинотеатре "Оскар" в ТРЦ "Гулливер". За неделю сотни маленьких киевлян и их родителей бесплатно смотрели эту анимацию на большом экране. Сейчас этот мультсериал можно просмотреть в свободном доступе только после предварительной авторизации на платформе.