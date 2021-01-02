25 обращений Зеленского к регионам Украины. OBOZREVATEL собрал главные месседжи

Президент Украины Владимир Зеленский записал новогодние поздравления для каждой области Украины отдельно с различными текстами.

В частности, в каждом обращении глава государства говорил о чем-то связанном непосредственно с указанным регионом – так, обращаясь к жителям Черкасской области, вспомнил о Тарасе Шевченко, Винницкой – о Николае Леонтовиче, Тернопольской – о Иване Марчуке. Херсонцам пожелал сочных арбузов, а в обращении к запорожцам вспомнил о Хортице.

В целом президент желал украинцам в Новом году году согласия, достатка и мира. Каждое обращение заканчивалось одинаковой фразой: "Желаю каждому крепкого здоровья, улыбок на все 32, температуры на все 36,6, настроя на все 100".

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться со всеми 25 поздравлениями президента.

Житомирская область

"Житомирщина – родина нашей национальной валюты, а еще ваш край богат людьми, природой, добротой... Желаю каждому жителю вашей области в 2021 году безграничного и необъятного, как леса Полесья, счастья и любви. Большеее поводов улыбаться и радоваться!" – сказал Зеленский.

Луганская область

"Я был в вашем замечательном регионе тысячу раз. И сколько раз убеждался: там живут прекрасные, добрые, трудолюбивые и очень-очень искренние люди! И они давно заслужили, чтобы наконец наступил всеобъемлющий мир. В каждом уголке Луганщины .. Есть вещь, которую нам никто никогда не заменит. Это луганский шахтерский торт", – подчеркнул глава государства.

Донецкая область

"Дорогой Донбасс, я поздравляю всех вас с 2021 годом. Желаю вам трех важных вещей: мира, мира и еще раз мира. Пусть 2021-й наконец принесет в каждый город и каждый поселок Донбасса. Мы стремимся сделать все, чтобы следующий новый год мы смогли встречать вместе! По одному времени! На одной волне! Ведь у нас одна Родина! И мы охотно вместе порадуемся новым победам "Шахтера"!" – обратился Зеленский к дончанам.

Винницкая область

"Дорогие жители Винницкой области! Пусть наступивший год будет таким же щедрым, как ваши славные плодородные сады. В нем будут согласие, достаток и, конечно, мир. На ваших землях дух Рождества и зимней сказки чувствуется особенно, ведь именно Винницкая область подарила Украине и миру Николая Леонтовича, а вместе с ним волшебную и удивительную мелодию "Щедрик"!" – подчеркнул президент.

Полтавская область

"Привет, Полтавщина! Пусть год будет полон чувствами ваших легендарных земляков, любви, с которой Гоголь писал об украинской природе, страстью, с которой Лысенко писал свои оперы и энергией, с которой Котляревский творил "Энеиду", – сказал он.

Днепропетровская область

"Привет, Днепропетровщина! Привет, мой родной край! Наш край – космический исторический центр Украины. Поэтому пусть в 21-м году все будет космически! Понятно, кроме цен! И я не могу не поздравить мой город – неутомимый, в мире других таких не встретишь нигде! Дорогой Кривой Рог, желаю всем вам счастья, бесконечного как наш город!" – отметил Зеленский.

Сумская область

"Всей Сумщине – никакой грусти, много улыбок, плюс радости, умноженных на безумную любовь, что в сумме будет равняться счастью каждого из вас!" – сказал глава государства.

Киевская область

"Киев – это сердце нашей Украины. Пусть это сердце всегда радуется, никогда не болит и не устает", – сказал президент и пожелал киевлянам и жителям области быть здоровыми по оба берега Днепра.

Харьковская область

"Дорогой Харьков и прекрасная Слобожанщина. Я поздравляю каждого из 2021 годом и со всеми наступающими праздниками. Пусть в новом году будут согласие, достаток, и конечно – пусть будет мир. Желаю всем успешно преодолеть путь к мечте, не замечая никаких препятствий, словно легендарный Т-34. Такой вам мощности и прочности", – подчеркнул глава государства.

Ивано-Франковская область

"Уже второй раз подряд я встречаю Новый год в вашем прекрасном регионе. И могу вам сказать, что просыпаясь на Франковщине утром 1 января голова вообще не болит. Думаю, дело в невероятном чистом воздухе и невероятно чистой душе каждого жителя нашего края. Он подарил нам самого сильного человека планеты. Пусть этот год наполнит вас такой же безграничной силой", – обратился Зеленский к жителям области.

Херсонская область

"Пусть этот год будет ярким, как ваше херсонское солнце, а ваша жизнь, как лучший в мире херсонский арбуз – сладкий, сочный и без нитратов", – поздравил глава государства.

Черниговская область

"Ваш край невероятный. Ваша природа невероятная, а вы – невероятные люди. Пусть таким же для каждого из вас будет этот год", – подчеркнул Зеленский.

Запорожская область

"Дорогое Запорожье! Желаю вам успешно обходить все пороги на пути к вашим мечтам, чтобы даже в самые сложные времена в вашей душе всегда оставался островок смелости, островок силы, ваша личная Хортица", – сказал он.

Кировоградская область

"Знаете, есть один вечный гамлетовский вопрос: что является географическим центром Украины? Ваша Добровеличковка или Марьяновка на Черкащине? Думаю, что в такой большой и необъятной странк, как наша может быть и два центра. Поэтому пусть и у вас в новом году все хорошее умножается на два!", – обратился к жителям Кировоградщины президент Украины.

Львовская область

"Поздравляю город Льва с наступившим годом Быка. Пусть этот год станет годом дружбы, совместной работы и взаимопомощи. Пусть у каждого из вас будет ровно столько же поводов для счастья, как туристов в вашем городе на зимние праздники", – сказал президент.

Тернопольская область

"Тернополь – прекрасный город. Тернопольщина – прекрасный край. Вы – прекрасные люди, у которых в новом году все точно будет прекрасно. Пусть ваша жизнь будет полна прекрасными цветами, как на полотнах вашего земляка Ивана Марчука, а ваша душа будет петь от счастья так же невероятно, как Соломия Крушельницкая", – отметил глава государства.

Хмельницкая область

"На вашей земле находится невероятная Каменец-Подольская крепость. Одно из семи чудес Украины. Я искренне желаю, чтобы в этом году чудеса были в вашей жизни – и не одно, и даже не семь, а гораздо больше", – подчеркнул Зеленский.

Черновицкая область

"Привет, Буковина! Черновцы – магический город! Иногда так и хочется спросить: откуда у тебя эти чары? Ваш город называют маленький Париж, хотя, по моему мнению, Парижу до наших Черновцов очень далеко...", – сказал президент в поздравлении буковинцам.

Волынская область

"Желаю вам крепкого, как будто стены замка Любарта, здоровья, безграничного, будто озеро Свитязь, счастья и драйвового, будто ваш земляк Монатик, заряда на целый год", – сказал глава государства.

Николаевская область

"Центр вашей области назван в честь Святого Николая – покровителя моряков. Пусть с его помощью в новом году ваше плавание к успеху и счастью пройдет под полными парусами, с попутным ветром и без штормов", – подчеркнул Зеленский в обращении к жителям Николаевщины.

Ривненская область

"Пусть следующий год будет действительно ровным, без американских горок. Пусть ровными будут дороги, а благополучие, удача и счастье всегда будут расти вверх", – отметил украинский глава.

Черкасская область

"Пусть наступивший год будет таким же приветливым и душевным, как люди из вашего прекрасного края. Желаю, чтобы как можно быстрее мы преодолели COVID, и невероятная Черкасщина раскрыла свои объятия для тысяч гостей из Украины и всего мира. Ваша земля подарила нам большого украинца. Это – Тарас Григорович Шевченко", – подчеркнул он.

Закарпатская область

"Всегда чувствовать вкус душистого бограча и аромат домашнего вина! Пусть новый год станет годом высоких, как Говерла, достижений, нежных, как сакура, чувств! С Новым годом, Закарпатье!", – пожелал президент закарпатцам.

Одесская область

"Скажу коротко: символ Одессы – Дюк, символ года – бык. Пусть в нем у вас все будет "ок". Пусть будут все ваши родные здоровы: ваши родители, ваши дети, ваши любимые, и конечно – Одесса-мама", – сказал президент одесситам.

Крым

К крымчанам президент обратился на русском языке: "Без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно... Я верю, что мы все равно будем вместе, потому что Крым – это Украина".