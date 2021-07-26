Парень из Британии рисует невероятные картины на старой печатной машинке. Фото и видео

Студент-архитектор из Британии Джеймс Кук рисует картины при помощи старой печатной машинки. Такой необычный способ он открыл для себя семь лет назад, когда услышал о художнике-машинописце из США по имени Пол Смит, страдающем от церебрального паралича.

Своими творениями 24-летний парень делится в Instagram, где на него подписаны 17 тысяч пользователей. Также у него есть собственный сайт, на котором желающие могут приобрести ту или иную картину.

Первую свою печатную машинку Джеймс купил у пожилой пары в 2014 году. Сейчас у него уже два десятка антикварных приборов, с помощью которых он создает свои шедевры.

Талантливый парень на своих рисунках изображает архитектуру, натюрморты, пейзажи, портреты, в том числе известных личностей.

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Как рассказал художник в интервью Bored Panda, во время учебы в колледже он случайно узнал историю человека по имени Пол Смит (1921-2007), который из-за тяжелого заболевания не мог держать в руках карандаш или кисть, но сумел использовать механическую точность печатной машинки для создания невероятных работ.

"Вдохновленный его историей, я решил сделать его работы отчасти предпосылкой для моих занятий искусством в колледже", – рассказал парень.

Как сообщал OBOZREVATEL, художник из Индии Аллен Шоу создает невероятные рисунки из листьев и акварели. Каждому из своих творений художник дает оригинальное название.