Еще раз важные рекомендации для тех, кто сейчас болеет COVID-19.

Мои личные.

1. Сбивать температуру с первого дня заболевания.

2. Вовремя сделать тест (ПЦР или антиген на коронавирус). Это поможет Вам понимать четко, что у вас не простуда и не другое заболевание, потому что именно так большинство из нас думает в первые дни, и остановит вас от общения с теми, кто не болел.

3. Если Вы узнали, что у вас подтвердился ковид19 – предупредите тех знакомых, с которыми тесно контактировали последние 5 дней, чтобы они понимали, если у них появится температура, это может быть начало болезни.

4. Если Вы переносите ковид легко, не спешите выходить из дома, особенно на 4-5 день заболевания, холодный воздух не в пользу вашим легким и могут быть осложнения.

5. Перестаньте заниматься спортом минимум на 1 месяц. Для тех, кто не занимался, лучше не начинать в этот период.

6. Смотрите положительные фильмы и читайте позитивные новости (так как их практически в Украине нет, то лучше новости не читайте).

7. Не распространяйте фейков о лечении коронавируса чудо-лекарством.

8. Не паникуйте. Хотя на самом деле это очень трудно, но в панике принимаются не совсем рациональные решения.

9. Не спешите делать компьютерную томографию легких с первого дня заболевания.

10. Если у вас есть сопутствующие заболевания, будьте на контакте с узким специалистом, который вас курирует (эндокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроэнтеролог, кардиолог)

11. Слушайтесь советов врачей дома, иначе придется слушаться в больнице.

12. Постарайтесь сделать максимум, чтобы не попасть в больницу, поэтому еще раз читайте пункт 11.

13. Не сдавайтесь и не падайте духом, болезнь уходит от сильных и тех, кто борется.

14. Помнить о том, что супергерои сейчас – это простые врачи в белых халатах, а теперь еще и масках, спецкомтюмах, и очках и они сейчас также требуют максимальной поддержки, потому что они простые люди, которые тоже болеют.

15. Перестаньте писать комментарии о том, что вирус это фейк (для тех, кто до сих пор так думает).

16. Сформируйте домашнюю аптечку, потому что больным бегать по аптекам не комфортно. (Витамины не являются основными в аптечке и без них можно обойтись при лечении ковида).

17. Никто лучше вас не позаботится о вас, поэтому просто будьте готовы, что вы сами отвечаете за свое здоровье и перестаньте вести нездоровый образ жизни (стоп сигареты, алкоголь, не здоровая пища).

18. Оставайтесь человечными друг к другу и поддерживайте тех, кто в этом нуждается.

19. Помните, никаких эффективных противовирусных лекарств нет, поэтому не скупайте полаптеки фуфломицинив, потому что это не работает.

20. За 14 дней вы уже не будете заражать других, а повторный ПЦР не требуется.

21. Если вы планируете границу – возьмите с собой аптечку (очень рекомендую), там найти лекарство всегда тяжело.

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