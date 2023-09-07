20 миллионов едут на Восток: Порошенко снова везет на фронт большую партию техники, приобретенную вместе с волонтерами

Петр Порошенко считает, что новое руководство Минобороны должно больше способствовать волонтерским организациям и фондам, а бюрократические препятствия для помощи ВСУ должны быть сняты.

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Об этом он сказал во время подготовки большой партии техники, которую 8 сентября повезет на восточный фронт. В общей сложности на фронт передадут технику на 20 млн грн.

"Завершилась эпопея со сменой министра обороны, который утверждал, что волонтеры дают только 3% потребностей Вооруженных Сил. Оказывается, партнеры дают 90%, волонтеры – 3%, а Вооруженные Силы Украины от министерства обороны получают только 7%? Мы делаем свое дело , и очередная неделя – очередная поездка на фронт", – отметил Порошенко.

"Три большегрузных ДАФа – 148 артиллерийской бригады Десантно-штурмовых войск. Бригада очень хорошо себя показывает на фронте", – сказал Порошенко.

Артиллеристам также везут банно-прачечный комплекс.

"Еще один – передадут легендарным "эдельвейсам" – 10 Горно-штурмовой бригаде, где служит Степан Барна.

"Еще один подарок для Барны – это новенький пикап. Дизельный, полноприводный. Мы это передаем в 10 бригаду. Степан Барна попросил передать своему комбату, герою Украины", – отметил Порошенко.

Также на фронт везут две передвижные авторемонтные мастерские, потребность в них все больше растет. В 82 бригаду едут два БПЛА "Валькирия".

"Хочу передать поздравление Валерию Прозапасу и комбригу 36-й бригады, утаю его с получением звания Героя Украины. Это заслуженное звание командира очень славной бригады. В 36-ю бригаду идет комплекс "Посейдон" и пункт управления оперативно-тактическим БПЛА", - показал пятый президент.

Еще один комплекс "Посейдон" получит 28 бригада.

"Мы ее очень хорошо знаем еще во время боев за Херсон, во время боев в Николаевской области. Первый комбриг Виталий Гуляев трагически погиб в бою во время вражеской атаки. Вместе там был и наш тогдашний 206-й батальон, поздравление всем боевым собратьям", – сказал Порошенко.

В целом на фронт передают технику на сумму 20 миллионов гривен, она куплена на средства Фонда Порошенко и волонтеров ОО "Дело Громад".

"Волонтерская деятельность сейчас должна получать очень мощную поддержку министерства обороны. Мы должны разрушить бюрократическую модель. Мы должны объединиться вокруг украинского воина, вокруг Вооруженных Сил Украины, когда каждый из нас будет делать все возможное для того, чтобы приблизить победу", – убежден Петр Порошенко.

Всего с начала полномасштабного вторжения Фонд Порошенко с волонтерами "Дела Громад" передал в войска помощи на сумму более 3 млрд грн.