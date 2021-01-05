20-летняя украинка родила четверню в Ужгороде после уникальной операции. Фото

В Ужгороде 20-летняя жительница села Калины Тячевского района родила четверню – трое мальчиков и девочка появились на свет ночью 5 января в городском роддоме.

Для девушки это были первые роды, к тому же преждевременные – на 30-й неделе беременности. Об этом сообщает "Голос Карпат" (чтобы подимитися фото, доскролльте новость до конца).

Детки родились весом 1260, 1300, 1300 и 1460 граммов, они находятся в палате интенсивной терапии под наблюдением врачей. Жизни мамы и малышей ничего не угрожает.

В Ужгороде 20-летняя украинка родила четверню goloskarpat.info

Роды принимала команда хирургов во главе с акушер-гинекологом Русланом Федько, в частности, это был кесарево сечение по его авторской методике. Он отметил, что беременность у девушки была с осложнениями, с 23-й недели она находилась в Ужгородском роддоме, до того наблюдалась у участкового врача.

Медики признались, что не помнят, чтобы "за время деятельности городского роддома здесь были живые рожденные четырехплодовые беременности".

20-летняя украинка родила четверню – трех мальчиков и девочку Facebook Виталия Глаголы

"Уникальность этой операции (кесарево сечение) в том, что третий плод в целом оплодневом пузыре был розвернутий с поперечного положения в тазовое предлежание и, аналогично, рожденный в целом оплодневом пузыре – это мы делаем в Украине единственные. До сих пор такого еще никто не делал", – цитирует слова врача Федько журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что с детьми все хорошо, за ними ухаживают врачи, а мама Лариса отходит от родов и подбирает имена для детей.

Жизни мамы и малышей ничего не угрожает Facebook Виталия Глаголы

"Кесарево сечение по авторской методике Руслана Федько заключается в разрождении многоплодной недоношенной беременности в целых околоплодных оболочках, с ненарушенной целостностью околоплодных вод. Это позволяет родить детей "в рубашке", что практически исключает травматизацию центральной нервной системы (мозга) детей и является максимально бережным и экономным в отношении хрупкого "недоношенного" организма детей. Во время этого кесарева сечения удалось совместить и другую уникальную технику "медленного кесарева", когда дети рождаются без вмешательств хирурга максимально имитируя естественные роды. Это настоящий высший пилотаж и уникальная техника в Восточной Европе", – описал Глагола.

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