1xBet, работающая в России под брендом 1хСтавка, помогает деньгами российской армии: в Украине под санкциями компания с ее орбиты

Оператор азартных игр 1xBet, работающий в стране-агрессоре России под брендом 1хСтавка, открыто поддерживает путинскую армию и помогает ей финансово. В Украине ввели санкции против компании Royal Pay Europe, связанной с букмекером 1xBet.

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Соответствующий указ президента Владимира Зеленского №14/2023 был опубликован на сайте главы государства. Санкции введены на пять лет.

В частности, ограничения предусматривают: блокировку активов, запрет на выведение капиталов за пределы Украины, остановку выполнения финансовых и экономических обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества, а также ограничение прав распоряжаться ценными бумагами.

Согласно данным украинских СМИ, компания Royal Pay Europe принадлежит россиянину Сергею Кондратенко, который основал ООО "Ройял Пэй Юроп" в 2016 году. А 1xBet принадлежит самой "Ройял Пэй Юроп" (SIA Royal Pay Europe).

Следует отметить, что 1xBet открыто поддерживает российских оккупантов. Летом в объявлениях на российских сайтах о матче "Лех-Карабах" было отмечено, что "1% от всех ставок 1xСтавка, сделанных из России, пойдет на помощь российским героям, получившим ранения при участии в специальной военной операции в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российскому букмекеру 1хBet запретили работать в Украине. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) лишила лицензий ООО "Твоя беттинговая компания", работавшая под брендом 1хBet.

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