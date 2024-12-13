190-я гуманитарная миссия БФ молодежной инициативы 'Надежда' Валерия Дубиля на Запорожское и Донецкое направления

Ореховский, Запорожский, Кураховский, Купянский, Лиманский, Славянское, Донецкое направления – команда волонтеров Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда" во главе с Валерием Дубилем передала Вовкам Да Винчи, военным 30-й отдельной механизированной бригады а также военным из других боевых подразделений ВСУ все необходимое. В частности, мощные РЭБы с иммерсионной системой охлаждения, спасающие жизнь, зарядные станции, старлинки, витаминные комплексы и прочее.

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"На Ореховском направлении Силы обороны отразили две атаки российских военных вблизи Новоданиловки, еще несколько штурмов – на Запорожском отрезке фронта в Новодаровке. Наши защитники нуждаются в поддержке – мы помогаем, как можем", – сказал председатель наблюдательного совета БФ "Надежда", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

Он отметил, что с волонтерами оперативно решили ехать с помощью в Запорожье.

"Запорожье постоянно под обстрелами. Есть смерти и тяжелые травмы среди гражданских. Когда мы узнали об очередной трагедии – сразу же выехали в больницы с медицинским грузом и защитников области", – добавил он.

Валерий Дубиль подчеркнул, что действия России – это реальный терроризм, которому нет прощения.

"За эти 2 дня командировки с командой благотворителей мы доставили помощь еще и в больницы Днепра, в частности, им. Мечникова. Продолжаем прилагать все усилия для приближения нашей победы! Я благодарю мою семью и всех партнеров за поддержку – "УкрАвиаКосТех" и Владлену Никитину, EDG group Святославу Нечипоренко и Игорю Кучеренко, "Дойч фарм" и Дмитрию Никитину, Анатолию Шкрибляку, Евгению Довбни, ПК "Пожмашина" и ПК "Пожмашина" -бок борется за свободу и независимость Украины. Итого – к победе", – сказал он.