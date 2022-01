190-летняя черепаха снова побила рекорд долголетия: как выглядит ровесник телеграфа. Фото и видео

Самец черепахи по кличке Джонатан, проживающий на острове Святой Елены в Атлантическом океане, официально стал старейшей черепахой в мире. Ему исполнилось 190 лет.

Как сообщает Livescience, Джонатан родился в 1832 году, еще до того, как изобрели фотографию (в 1838 году), и стал ровесником телеграфа. Перейдя 190-летний рубеж, животное попало в Книгу рекордов Гиннеса (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, пожилая сейшельская черепаха (Aldabrachelys gigantea hololissa) огромных размеров уже второй раз стала рекордсменом Гиннеса. В 2019 году в возрасте 187 лет Джонатан получил титул старейшего наземного животного в мире.

Теперь он официально стал и самой старой черепахой. Долгожитель пережил предыдущего рекордсмена Туи Малилу, лучистую черепаху (Astrochelys radiata), которая дожила до 188 лет до своей смерти в 1965 году.

Джонатан в данное время живет на острове Святой Елены (остров вулканического происхождения в Атлантическом океане в 1800 км к западу от Африки. Данная территория является частью заморского владения Великобритании). "Он местная икона, символ стойкости в вихре перемен", – сказал Джо Холлинз, ветеринар Джонатана, в комментарии Книге рекордов Гиннеса.

По данным Британского музея в Лондоне, Джонатан был привезен на остров Святой Елены в 1882 году, предположительно, с Сейшельских островов. На тот момент ему было около 50 лет. Черепаху подарили губернатору острова Уильяму Грей-Уилсону. С тех пор сменился уже 31 губернатор.

Со временем Джонатан ослеп. К тому же он не может чувствовать запахи, но все еще пасется на территории резиденции губернатора, где живет с другими гигантскими черепахами Дэвидом, Эммой и Фредом. Из еды он больше всего любит капусту, огурцы и морковь.

"Несмотря на свой возраст, у Джонатана все еще хорошее либидо, и его часто видят спаривающимся с Эммой, а иногда и с Фредом. Животные часто не обращают внимание на пол", – рассказал Холлинз представителям Книги рекордов Гиннеса.

Интересно, что Джонатан застал разнообразные моменты истории человечества. К примеру:

Ровесником Джонатана можно назвать электромагнитный телеграф, который создал в России в 1830-32годах Павел Шиллинг (1786-1837).

Авторы Livescience при этом добавили, что Джонатан – старейшее животное на суше, однако в воде есть, например, гренландские акулы (Somniosus microcephalus), которые имеют предполагаемую максимальную продолжительность жизни не менее 272 лет, а гидры (группа мелких медузоподобных беспозвоночных) постоянно регенерируют свои клетки и, вероятно, вообще не стареют.

