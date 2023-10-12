19 октября состоится вебинар 'Знакомство с GDPR': о чем расскажут и как зарегистрироваться

Европейский Регламент о защите данных GDPR, ранее бывший незнакомой аббревиатурой для Украины, становится все более актуальным для украинской индустрии, поскольку страна готовится к интеграции с Европейским Союзом, а украинские издатели уже взаимодействуют с европейской аудиторией.

19 октября некоммерческая организация IAB Ukraine проведет вебинар "Знакомство с GDPR".

На прямом эфире участникам мероприятия расскажут о юридических требованиях и финансовых последствиях нарушения принципов GDPR.

Однако GDPR – это не только юридический вопрос, это вызов для всех отделов компании и организаторы вебинара покажут, как подготовить вашу индустрию к интеграции с ЕС. Вебинар предоставит знания и практические навыки для выполнения требований GDPR и построения стабильной системы обработки персональных данных в вашей компании.

Видео дня

Участники вебинара узнают определение, сущность и цель GDPR, для чего это нужно в Украине, какие последствия GDPR принес в Европу и какие могут быть последствия у нас. Что такое персональная дата, и какие ее разновидности, а также что такое СМР, и для чего они нужны.

Модератором будет Анастасия Байдаченко, СЕО IAB.Спикерами: Андрей Боборыкин, исполнительный директор общественно-политического интернет-СМИ "Украинская правда", Владимир Горшков, Chief Commercial Officer в Admixer Advertising, Юрий Горохов, Co-Founder & CTO Аdtelligent, Игорь Зайчук, Комер директор "MEGOGO", Дарья Малихатко, Data Sciences Director Publicis Groupe, Елена Андриенко, Заместитель директора по правовым вопросам Publicis Groupe Ukraine Членки Наблюдательного совета Всеукраинской Рекламной Коалиции, Александра Булыгина, Vidverto, COO.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке: https://webinars.iab.com.ua/getting-to-know-GDPR