15-летняя блогерша из Харькова сняла видео на кладбище, распивая алкоголь

В Харькове 15-летняя девушка выбрала неистовый способ прославиться в сети. Она устроила "пьяные" танцы на кладбище под скандальные песни и сняла все это на видео для TikTok.

Юная тиктокерка решила не останавливаться только на одной соцсети и выставила свой ролик еще и в Instagram. Видео несовершеннолетней харьковчанки возмутило пользователей сети, его опубликовали в нескольких Telegram-каналам (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Как видно из кадров, девушка распивает пиво посреди кладбища и танцует на одной из могил. При этом музыкальным сопровождением для своего "прыгания по костям" она выбрала песни с непристойными выражениями.

Однако, через некоторое время, то ли родители девушки спохватились, толи сама девочка отрезвела, но видео из соцсетей было удалено. Свой аккаунт в Instagram юная блогера также удалила.

Впрочем, свой "кусок славы" она все же получила. Поскольку интернет все помнит, ее ролик увидело большое количество пользователей, которые засыпали девушку комментариями, полными возмущения, а ее родителей - осуждением за ненадлежащее воспитание.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика, 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове девушки устроили вечеринку на мемориале Героев Небесной Сотни