14 млн грн общинам. Начался сезон конкурса грантов на развитие локальных инициатив

Общины 13 регионов Украины могут привлечь на развитие до 100 тыс. гривен. Рассказываем на примере проекта молодежного пространства в Барышевке Киевской области.

В среду, 10 апреля, начался новый сезон конкурса грантов для локальных инициатив в общинах "Час діяти, Україно!". В этом году в отборе принимают участие благотворительные фонды, общественные организации, образовательные учреждения и коммунальные предприятия из 13 регионов страны. На собственные инициативы можно суммарно привлечь более 14 млн грн. Конкурс полезных социальных инициатив уже девятый год реализует Благотворительный фонд "МХП-Громаді", миссия которого – делать общины такими, чтобы там хотелось жить.

Как подать заявку на грант и почему важно развивать локальные инициативы в общинах – подробнее в материале OBOZ.UA.

После попадания ракеты. Молодежь восстановила публичное пространство в Барышевке

В Киевской области открыли FUN HUB – молодежное пространство Барышевской общины. Здесь инициативу взяла на себя молодежь: ребята увидели проблему отсутствия общественных мест и принялись решать ее. Создали молодежную раду и подались на грант по созданию пространства для проведения событий, лекций, кинопоказов и развивающих мероприятий. К сожалению, во время полномасштабного вторжения прямо в здание прилетела вражеская ракета и разрушила все, что создали молодые люди.

Однако они не сдались и инициировали еще один проект пространства. С фондом "МХП-Громаді" удалось привлечь грант и реализовать инициативу повторно.

"Получив грантовое финансирование, восстановили молодежное пространство уже в новом помещении, в подвале", – рассказывает Игорь, общественный активист и глава местного молодежного совета, главный специалист отдела молодежи и спорта Барышевского поселкового совета.

"Если мы хотим перемен в стране, нужно начинать с себя"

Сейчас деятельность молодежи в хабе можно разделить на несколько направлений, включающих содержательный досуг и неформальное образование. В пространстве проводят кинопоказы, вечера настольных игр, тренинги, лекции разного формата. Также молодежь занимается волонтерством: от плетения маскировочных сеток до изготовления окопных свечей и сбора средств на нужды вооруженных сил Украины. Большинство посещающих локацию – подростки, которые наконец имеют помещение, где могут интересно проводить время.

"Если вы хотите что-то изменить, нужно брать инициативу в свои руки. Если мы хотим изменений в стране, нужно начинать с себя. А грантовые конкурсы – очень хорошая возможность это сделать. Форматы неограниченные, мы всегда прислушиваемся к самой молодежи и организуем то, что им действительно интересно. В наших мероприятиях принимают участие ученики обоих наших лицеев. Одно дело – когда просто приходят. Но также у нас можно предлагать идеи, какое мероприятие организовать и как провести время", – добавляет Игорь.

Местная школьница Алина проводит в молодежном пространстве много времени. Говорит, что у FUN HUB есть телеграм-канал, из которого она узнает о запланированных событиях. Там каждый может предложить свою идею.

"В этом пространстве мы смотрим фильмы, играем в настольные игры. Я хожу сюда часто. Очень рада, что наконец-то появилось такое место. Теперь есть где интересно провести время с друзьями", – говорит девочка.

Развитие локальных проектов. Как фонд поддерживает инициативы в общинах

В прошлом году благодаря грантам от БФ "МХП-Громаді" удалось реализовать 149 успешных проектов в разных регионах Украины. За девять лет существования Фонд масштабировался и начал работу на территории 13 областей Украины: до этого финансировал проекты только в Черкасской области и частично в Киевской.

"Главная миссия конкурса – подарить жителям общин понимание важности их проектов и деятельности, а также то, что изменения мы можем создавать вместе. Это особенно важно во время полномасштабной войны, когда множество факторов и событий от нас не зависят. Но мы точно можем делать большие изменения, каждый на своем месте. Конкурс имеет целью изменить отношение к благотворительности в общинах. Надо искоренить явление патернализма, которое нам досталось в наследство от советской власти, когда люди в общинах, в городах и селах считают, что их проблемы должен решить кто-то другой. Община обесценивает свой собственный ресурс, который может посвятить решению важных проблем", –подчеркивает Татьяна Волочай, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

Развитие таких проектов, как в Барышевке, позволяет членам общин развивать стратегическое мышление, проектный менеджмент, общественную активность. А предоставленные деньги используются эффективно.

Пример барышевской инициативы – это как лакмусовая бумажка проблем в общинах. В 2022 году фонд поддержал создание более 80 укрытий в школах, чтобы дети могли учиться офлайн. В рамках конкурса за пару лет было создано 30 общественных и ветеранских пространств. На конкурс могут подаваться любые идеи, которые община считает необходимыми. Это могут быть проекты в области образования, медицины, культуры и общественного сектора.

В этом году фонд ожидает много проектов. Отдельный вызов – работа с ветеранами, реинтеграция ветеранов общин. По словам Татьяны, все работники фонда будут считать честью открывать такие проекты. Также есть и новое направление, связанное с поддержкой культурного наследия: содействие инициативам локальных музеев. Например, в Винницкой области фонд поддержал музей Василия Стуса, директор которого начал воплощать интересный локальный проект.

Поддержка фонда позволяет Барышевке поддерживать устойчивое развитие, говорит глава общества Александр Ильченко.

"Мы очень благодарны фонду "МХП-Громаді" за большую поддержку, которую они оказывают нам постоянно. На сегодняшний день в Барышевской общине было реализовано много проектов. Несмотря на сложную ситуацию войны, детям нужно где-то отдыхать. Благодаря комплексной поддержке в нашем парке появилась новая детская площадка. Фонд "МХП-Громаді" также помог воплотить в жизнь это пространство", – говорит он.

По словам Александра, немало зданий в общине пострадали от боевых действий, и долго не было помещения, где детям можно было бы заниматься разными активностями. Теперь благодаря поддержке в обществе это успешно реализовано.

"Очень приятно видеть, что действительно есть люди, которые помогают нашим селам. Сейчас мы работаем над тем, чтобы создать также реабилитационный центр, поскольку эта проблема становится все более актуальной. Призываю общины смело подаваться на гранты: вы должны сами поймать эту рыбку, а фонд дает вам для этого удочку", – добавляет глава общины.

Как подать заявку на участие в конкурсе "Час діяти, Україно!"

По словам Владимира Панченко, руководителя отдела национальных проектов Благотворительного фонда "МХП-Громаді", конкурс способствует решению важных социальных проблем общества. Таким образом, фонд хочет усилить общественный сектор на местах, чтобы люди активно включились в жизнь своей общины.

"Большинство конкурсов сфокусированы в больших городах. Мы же ориентируемся на меньшие общины, потому что понимаем, что там огромное количество разнообразных потребностей. Мы также понимаем, что у местного самоуправления есть ограничения по финансированию. И этот конкурс – универсален и подходит как для общественного сектора, так и для местного самоуправления", – отмечает Владимир.

В конкурсе могут участвовать инициативы из 13 областей Украины: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской. Каждый город и село, от мала до велика – поучаствовать в конкурсе приглашают всех желающих.

Процесс подачи заявки максимально упростили, и для тех, кто никогда не занимался грантовым менеджментом, будут проводить обучение. В частности, в апреле планируется провести обширную онлайн-консультацию, где подробно расскажут каждому из участников, как податься, как скачать сертификационную форму, чтобы процесс был максимально эффективным.

В этом году грантовое финансирование составляет 14 млн грн. Каждый отобранный проект может рассчитывать на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. грн на свою инициативу.

"Полезное – когда вы понимаете реальные потребности общества. Скажем, чтобы где-то собиралась молодежь, нужно создать общественный проект. Или чтобы вернулись в общину ветераны, нужен центр, где будет происходить реабилитационная деятельность, восстановление. Или где-то необходимо медицинское оборудование. Каждое общество уникально, повсюду потребности разные. Это важно учитывать", – добавляет руководитель отдела.

Подаваться на гранты могут органы местного самоуправления, коммунальные учреждения, предприятия, организации, образовательные учреждения, общественные организации, учреждения здравоохранения. Проект должен быть актуальным, важным для общества, реалистичным. Он должен быть не однодневным, а решать ту или иную проблему общества на более или менее постоянной основе.

"У нас был очень хороший проект в Каневе. Там медицинское учреждение за счет грантовых средств сделало укрытие. Но не просто укрытие. Это помещение функционирует и как общественное пространство. Сейчас, когда раздается воздушная тревога, детки с мамами могут находиться в комфортном месте, смотреть мультики и интересно проводить время", – приводит пример Владимир Панченко.

В этом году среди приоритетных направлений работы – создание просторов для ветеранов, других возможностей для тех, кто возвращается с войны. Миссия фонда – поддержать их и создать благоприятные условия, чтобы в общинах они чувствовали себя более комфортно. На подобные проекты будут обращать особое внимание. Пространства с акцентом на безопасность также важны из-за того, что враг продолжает наносить удары по энергетике. Кроме того, важно сохранение традиций и культурного наследия.

В дальнейшем на страницах Благотворительного фонда появится информация о поиске экспертов, которые будут независимо оценивать все проекты. На гранты Благотворительного фонда "МХП-Громаді" можно подаваться с 10 апреля по 12 мая. Участникам советуют не затягивать с процессом и подаваться не в последний день.

"Если у вас есть хорошая идея, не берегите ее на потом. Не ждите, что кто-то ее реализует за вас. Давайте вместе искать возможности для того, чтобы реализовать ваши инициативы сегодня", – призывает Панченко.

Более подробно об условиях участия в конкурсе и о том, как подать заявку на гранты, можно прочитать по ссылке.