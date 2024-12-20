'1000 дней войны. Мой путь': работы победителей конкурса эссе вошли в коллекцию музеей 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Всеукраинский конкурс эссе "1000 дней войны. Мой путь", организованный Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, завершился, объединив голоса со всех уголков Украины. В этом году на конкурс было представлено более 4 тысяч творческих работ, которые стали отражением мужества украинцев в самые темные времена.

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Работы победителей вошли в специальную коллекцию Музея, которая показывает эти 1000 дней сквозь жизнь обычных людей. Каждое эссе – это личный путь через испытание войной. В этих текстах есть боль утрат, воспоминания о мирных днях, но в то же время вера в победу, любовь к родной земле и уверенность в будущем.

Ссылка на коллекцию.

"Когда я читала эти работы, постоянно думала – лучше бы они никогда не были написаны. В таком возрасте авторыї не должны писать о том, как для них началась полномасштабная война. Или о том, как они покидали свои дома. Или о потере самых родных. Это невозможно читать без слез. Война заставляет взрослеть слишком быстро, и все эти эссе — удивительно зрелые, честные и искренние. Мечтаю о том мгновении, когда все участники проекта напишут эссе о нашей Победе", — говорит Татьяна Власова, известная поэтесса и участница звездного жюри этого года.

Несмотря на трагические обстоятельства, украинская молодежь и педагоги демонстрируют невероятную стойкость и творческие таланты. Их истории наполнены мечтами о мире, счастливой жизни в свободной стране и возвращении к своим домам и близким.

Еще один член жюри, актер и ведущий Алексей Суханов обратился к участникам конкурса со словами:

"Мне было очень сложно оценивать эти эссе. Не представляю, как можно оценить боль, которую, к сожалению, пережил каждый из вас. Хочу поблагодарить вас, ведь каждое эссе, произведение или воспоминание – это не просто слова на бумаге. Это вы, ваша жизнь, которая навсегда войдет в историю. Вы сделали важный вклад в документирование войны, сохранение этих событий для памяти и истории. Какое счастье, что вы есть у Украины! Вы поколение, которому можно доверить наше будущее. Каждый из вас победитель, потому что Украина живет в ваших сердцах. Прочно обнимаю и кланяюсь перед вами. Слава Украине! Слава героям! И слава вам, наша молодежь!

Коллекция эссе "1000 дней войны. Мой путь" – это свидетельство того, как война изменяет жизнь людей, но не способна сломить их волю. Эти истории напоминают каждому из нас, что даже в трудные времена важно мечтать, действовать и бороться за свое будущее.

Поздравление победителей состоится в рамках новогодней акции программы "Ринат Ахметов - Детям". В течение года программа реализует проекты, всесторонне поддерживающие детей, детство которых было отобрано из-за российской агрессии.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям!" маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, могут развиваться и реализовать свои мечты. "Ринат Ахметов – Детям". Организаторами конкурса выступили Фонд Рината Ахметова при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и Министерства образования и науки Украины.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова содержит уже более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Поделиться своей историей о войне можно на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова или по телефону горячей линии: 0 (800) 509 001.