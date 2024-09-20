'1000 дней войны. Мой путь': открыт прием работ на конкурсе эссе от музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Начат прием творческих работ в рамках Конкурса эссе "1000 дней войны. Мой путь"! Конкурс объявляет Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова к Международному дню мира, чтобы подчеркнуть значение мира как главной ценности общества, силу духа украинской молодежи, несмотря на вызовы войны, ее умение находить свет в темные времена, стремление жить и уверенно смотреть в будущее.

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К участию приглашаются учащиеся 9-11 классов, студенты I-II курсов колледжей, заведений профессионального (профессионально-технического) образования, учителя общеобразовательных учебных заведений, колледжей и заведений профессионального (профессионально-технического) образования всех областей Украины.

Внимание! Подать эссе на конкурс можно до 20 октября 2024 года только одним способом: через официальную регистрационную форму на сайте Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями конкурса.

Полезная шпаргалка для участников.

Победители будут объявлены 20 декабря 2024 года на сайте Музея. Они получат дипломы и подарки: гаджеты, повербанки и другие полезные вещи.

Лучшие работы станут частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, крупнейшей в мире коллекции историй о войне в Украине, содержащей уже 120 тысяч живых историй из первых уст.

Организаторами конкурса есть Фонд Рината Ахметова при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и Министерства образования и науки Украины.

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