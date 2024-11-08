1000 дней боли, отчаяния и стойкости: музей 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова собрал более 120 000 историй пострадавших от войны

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, убив тысячи людей и нанеся масштабные разрушения. Прошло около 1000 дней. 1000 дней слез боли, отчаяния, стойкости, надежды, несокрушимости. Украина стоит, сопротивляется и верит в Победу. Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал более 120 000 историй, пострадавших от войны.

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"1000 дней. Тысячи историй" – проект Музея, напоминающий миру о войне в центре Европы. Это коллекция, в которую вошли 20 знаковых вех 1000 дней полномасштабной войны. Первый день вторжения, нашествие на Киевщину, миллионы беженцев, трагедия Мариуполя, похищенные украинские дети, крепость Бахмут, освобождение Херсона, разрушение Каховской ГЭС – эти и другие события показаны сквозь судьбы украинцев, чьи истории представлены в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рина.

• 10-летний Илья из Мариуполя, потерявший маму и сам был ранен, прошел долгий путь возвращения с оккупированных территорий в Киев

• Олег, преподаватель MBA из Киевщины, чудом выдержал пытки в российском плену

• Наталья из Мариуполя, видела родной город в развалинах, убитых на улицах, едва выжила после тяжелой травмы

• Лариса, врач из Киева, спасала новорожденных малышей во время жестокой ракетной атаки на Охматдет.

Это всего несколько из 1000 историй. Посмотреть больше можно по ссылке.

Наталья Емченко, член Наблюдательного Совета Фонда Рината Ахметова, отметила: "Я уверена, что важнейшие музеи этой войны и вообще главные формы памяти должны быть посвящены не событиям, а людям и человеческим историям, которые были участниками и свидетелями тех событий. Музей "Голоса Мирных" уже сейчас едва ли не самый большой в мире по количеству гражданских историй. Именно здесь звучат сотни тысяч голосов тех, кто потерял дом, близких, здоровье, работу, но не потерял память и способность свидетельствовать о правде."

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает, хранит и делится свидетельствами мирных людей о пережитом во время войны в Украине с 2014 года, является крупнейшим архивом в мире и источником правды о войне. Музей насчитывает более 120 тысяч историй и каждый день пополняется новыми.