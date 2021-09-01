Звездные ведущие и возвращение главных музыкальных новостей: что покажут на М1 в новом сезоне

Сезон "осень-2021" — особенный для культового музыкального телеканала Украины М1: в декабре он будет отмечать 20-й день рождения! Празднование начинается уже с сентября, когда в эфир выйдет официальная "первая ласточка" громкого юбилея — проект "M1 Stories 2.0". 20 лет, 20 уникальных выпусков, 400 клипов и Потап в роли ведущего!

"Это очень трогательный проект: он вызывает у меня одновременно и улыбку, и слезы. Так совпало, что я ровно 20 лет нахожусь в шоубизе как артист и продюсер. И когда Сергей Перцев (генеральный директор телеканала М1 — прим.) предложил "вспомнить все", я, не сомневаясь, согласился. Мы путешествуем по клипам, новостям, моментам, которые сопровождали украинских артистов эти годы. Иногда самому не верится, что это все было так давно!" – поделился Потап.

Видео дня

Еще одной абсолютной новинкой телеэфира станет программа "Collection M1". Главными героями премьеры являются звезды мирового масштаба, их выдающиеся музыкальные видео и неизвестные факты из биографии. Ведущий "Collection M1" — артист нового поколения украинской музыки Артем Пивоваров. К слову, это его дебют на телевидении в таком статусе.

"На наших концертах я часто веду диалоги со сцены со зрителем. Для меня важен коннект, и "Collection M1" — это новая форма общения и взаимодействия. С ранних юношеских лет я интересовался биографией исполнителей и искал малоизвестные факты из жизни музыкантов. У меня даже была отдельная тетрадь, куда я вклеивал вырезки с журналов и выписывал информацию, которую находил. Поэтому для меня "Collection M1" — это возможность продолжить изучение музыкального рынка более углубленно и открывать параллельно для себя новые имена и факты. Но я с уверенностью могу заявить, что большую часть из того, что будет представлено в новой программе, я знаю и мне будет приятно делиться этим со зрителями. Ну и, конечно, прививать вкус к качественной музыке!" – считает Артем Пивоваров.

Считанные месяцы остались и до главного музыкального события года — церемонии премии "M1 Music Awards", которая на этот раз точно будет особенной! Чтобы зрители М1 первыми узнали все детали подготовки грандиозного шоу, телеканал запускает обновленные выпуски новостей. Отныне лицами и голосами "M1 Music Awards News" будут Денис Жупник, Андрей Черновол и Никита Добрынин.

Изменения коснулись и графического оформления канала. Специально к 20-летию Первого музыкального его логотип обновился с М1 до М1 2.0! В эфире появились и новые digital-персонажи заставок, которые точно завоюют внимание и симпатию зрителей. Их разработкой занималась, как и предыдущие телесезоны, команда M1 Design.

Неизменными для М1 останутся любимые музыкальные чарты, свежие клипы в "Министерстве Премьер" и "будильники выходного дня" в рамках "WEEKEND SHOW" Оля Цыбульская и Виталий Козловский.