Ямкокопач для щек и клюв для защиты макияжа: фото странных приборов для красоты

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Шоу
1,0 т.
Странные бьюти-гаджеты

Во все времена женщины, пытаясь следовать моде, прибегали к разнообразным способам улучшения внешнего вида, чтобы придать ему очарования. Для этого иногда использовали приспособления, которые сейчас кажутся очень странными и смешными.

Например, ямкокопач для щек и макияжезащитный клюв. OBOZREVATEL рассказывает об этих удивительных изобретениях, не доживших до наших дней (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ямкокопач для щек

Это приспособление придумала Эванджелина Изабелла Гилберт Рочестер. "Копач" – условное название, но изобретение должно было формировать ямки на щеках (англ. – dimple), что было очень модно в свое время. Ведь считалось, что ямочки добавляют улыбке обаяния.

Ямкокопач для щек

По замыслу изобретательницы, после какого-то времени использования металлического устройства, которое больно врезалось в кожу, и должны были сформироваться столь желанные ямочки на щеках.

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Правда, широкой популярности изобретение так и не получило: на самом деле никакие ямочки таким образом не формировались (ни быстро, ни медленно), более того, из-за использования приспособления на коже возникали морщины.

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Макияжезащитный клюв

Обычный прозрачный конус, изобретенный примерно в 1939 году, должен был защитить макияж. Ведь устойчивой косметики тогда не было и тот буквально отшелушивался от лица в неподходящий момент. Поэтому такое приспособление женщины надевали во время выхода на улицу в дождь или снегопад, а иногда использовали в душе.

Макияжезащитный клюв

Правда, кроме странного вида, "клюв" имел и неприятное свойство – он быстро запотевал изнутри. Как и ямкокопач, это приспособление не стало модным аксессуаром.

Оригинальное применение макияжезащитного клюва

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о бьюти-гаджетах, которые больше похожи на орудия пыток. Были опубликованы и фото таких раритетных и современных приспособлений для красоты.

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