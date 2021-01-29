Ямкокопач для щек и клюв для защиты макияжа: фото странных приборов для красоты

Во все времена женщины, пытаясь следовать моде, прибегали к разнообразным способам улучшения внешнего вида, чтобы придать ему очарования. Для этого иногда использовали приспособления, которые сейчас кажутся очень странными и смешными.

Например, ямкокопач для щек и макияжезащитный клюв. OBOZREVATEL рассказывает об этих удивительных изобретениях, не доживших до наших дней (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Это приспособление придумала Эванджелина Изабелла Гилберт Рочестер. "Копач" – условное название, но изобретение должно было формировать ямки на щеках (англ. – dimple), что было очень модно в свое время. Ведь считалось, что ямочки добавляют улыбке обаяния.

По замыслу изобретательницы, после какого-то времени использования металлического устройства, которое больно врезалось в кожу, и должны были сформироваться столь желанные ямочки на щеках.

Правда, широкой популярности изобретение так и не получило: на самом деле никакие ямочки таким образом не формировались (ни быстро, ни медленно), более того, из-за использования приспособления на коже возникали морщины.

Обычный прозрачный конус, изобретенный примерно в 1939 году, должен был защитить макияж. Ведь устойчивой косметики тогда не было и тот буквально отшелушивался от лица в неподходящий момент. Поэтому такое приспособление женщины надевали во время выхода на улицу в дождь или снегопад, а иногда использовали в душе.

Правда, кроме странного вида, "клюв" имел и неприятное свойство – он быстро запотевал изнутри. Как и ямкокопач, это приспособление не стало модным аксессуаром.

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