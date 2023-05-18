Вышел трейлер фильма 'Откуда куда' об эвакуации украинцев, премьера которого состоится на Каннском кинофестивале

Больше всего голливудское медиа о кино и телевидении Deadline эксклюзивно опубликовало трейлер документального фильма "Откуда куда" (Skąd dokąd/ In the Rearview) режиссера Мачека Хамела, рассказывающего об эвакуации украинцев из-под обстрелов.

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Мировая премьера документального фильма "Откуда куда" состоится 21 мая на Каннском международном кинофестивале. Фильм является результатом совместного производства Украины (кинокомпания "435 FILMS"), Польши и Франции. Лента представлена в программе Cannes ACID, для которой ежегодно ассоциация кинематографистов ACID (Ассоциация независимого кино и его распространение) выбирает 9 фильмов.

К международной команде на премьере присоединится украинская команда фильма – оператор Юрий Дунай, копродюсер Анна Паленчук и продакшн менеджер фильма Ксения Марченко. Вместе с Мачеком Хамелой Ксения начала эвакуацию украинцев с первых дней полномасштабного вторжения, которые впоследствии начали снимать.

"Трейлер очень точно передает атмосферу фильма и те обстоятельства, в которых оказались украинцы из-за полномасштабного вторжения. Крайне важно транслировать украинские голоса на крупнейшем кинофестивале мира, к которому приковано внимание мировых СМИ. Я лично очень благодарна режиссеру Мачеку за то, что он пол года самостоятельно эвакуировал беженцев и всему польскому народу за поддержку украинцев во время войны" – сказала копродюсер Анна Паленчук.

С начала полномасштабного вторжения России польский режиссер Мачек Хамела начал свою эвакуационную программу по спасению людей с опасных территорий, таких как Черниговская или Донецкая области. В одной из таких поездок у Мачека появилась идея документировать истории людей о решении покинуть дом, а иногда и родных. Так начались съемки фильма "Откуда куда".

Первые дни вторжения России в Украину. Люди сталкиваются с неопределенностью, здесь и сейчас они решают отказаться от того, что должны и бежать от войны. Когда они садятся в запыленный автобус на иностранных номерах, то держат в руках самое ценное, что осталось. Автомобиль преодолевает десятки тысяч километров, выполняя различные функции для беженцев: комнаты ожидания, больницы, приюта, зоны доверия и признаний, общие для людей, которые встретились случайно.

"Откуда куда" — это коллективный портрет, составленный из переживаний тех, кто имеет единственную цель: найти надежное убежище. В автобусе, их временном убежище исчезают важность пола, возраста, цвета кожи, физического состояния, происхождения, идентичности, мировоззрения и веры.

В польской и украинской версиях названия фильма – Skąd dokąd и Откуда, "откуда" (Skąd) и "куда" (dokąd) – это обычные вопросы, которые ставятся при попытке пройти через множество контрольных пунктов, расположенных на территории Украины.