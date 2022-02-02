Профессиональные артисты давно отказываются участвовать в отборе Евровидения из-за скандалов, – Михаил Ясинский

Предприниматель в сфере шоу-бизнеса, основатель украинской компании Secret Service Entertainment Agency и продюсер, работающей с Олей Поляковой рассказал в интервью, почему звезды шоу-бизнеса и профессиональные артисты отказываются участвовать в отборе на песенный конкурс "Евровидения", и о планах Поляковой записать репертуар на английском языке для европейской аудитории.

– Вы пишете с Олей англоязычную песню. Как раз перед отбором. Будете ли участвовать?

– Да, мы записываем англоязычный мини-альбом, в котором также планируются дуэты со звездами "Евровидения" из Европы. Нас приглашали и во время отборов на СТБ, приглашали и сейчас. К сожалению, в Украине ежегодно меняются правила участия, меняются форматы проведения, из-за чего постоянно происходят скандалы, вред от которых для артистов больше, чем польза от участия в конкурсе.

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– Поэтому так мало топ артистов в нацотборе?

– По этой причине звезды шоу-бизнеса и профессиональные артисты давно отказываются участвовать в отборе, а многие молодые исполнители идут на отбор не для победы в нем, а только чтобы заявить о себе. Поэтому мы предпочитаем подождать, когда организаторы — совместно с музыкальным сообществом, а не в одностороннем порядке — проведут серьезную работу над качеством проведения отбора, работу над ошибками. Обсудят в открытой дискуссии ценностные вопросы и гарантии их соответствий для того, чтобы участие Украины на крупнейшем в мире музыкальном конкурсе было результатом большой работы артистов, организаторов, журналистов и критиков, проходило в атмосфере взаимного уважения и профессионализма. А главное, приносило Украине победные места, реальный коммерческий успех и популярность наших артистов в Европе.

– Тогда зачем вам такая песня?

– У нас появились партнеры в Европе. Они в восторге от Оли и наших шоу. По их мнению, и по моему тоже, она может иметь успех среди европейской публики. Она яркая, энергичная, талантливая, профессиональная артистка в расцвете сил. Но для этого нужен песенный репертуар для их аудитории, на английском языке. Мы нашли шведского автора и продюсера Андерса Хансонна, известного своими работами для многих европейских звезд, среди которых популярные группы Army of Lovers, Vacuum и другие. Он идеально прочувствовал Олю, его стиль и вкус максимально подходят под наш образ и характер. Андерс написал нам несколько прекрасных песен, некоторые из них мы уже записали. Планируем издавать альбом в Германии летом 2022 года.

– Почему нет? Евровидение даёт многое.

– Да, но как я уже сказал, в условиях постоянных токсичных скандалов вокруг отборов участие в них может отнять больше. Есть ряд условий, из-за которых Оля не может принять участие в отборе. Это несправедливое и необдуманное решение в отношении целой группы исполнителей, но оспаривать подобное в Украине, опять-таки, приведет к скандалу, к чему угодно, но только не к результату.

– Как считаете, с чем в первую очередь связано это условие?

– Это условие связано с профессиональной деятельностью в Российской Федерации после 14 марта 2014 года. Всем известна гражданская позиция Оли и то, что она является одним из популярных украинских артистов, кто отказался от любой деятельности в России сразу после окончания действия всех ее контрактов. Она одна из немногих вообще поп-исполнителей, кто открыто и прямо говорит на общественно-политические темы. Для нее нет полутонов, а для многих молодых украинских артистов ее карьера вообще пример того, что можно стать успешным в своей стране.

– У вас есть предположение, что думают по этому поводу организаторы и те, кто устанавливает подобные правила?

– Но организаторам важнее не смыслы, а бюрократические нормы. Для них важнее то, что было вчера, а не то, что происходит сегодня и что будет завтра. Они придумали после скандала с Maruv нелогичное и не очень-то законное условие — и теперь целый ряд профессиональных артистов не могут принять участие в отборе. Только потому, что в марте 2014 года у них не было машины времени, чтобы оказаться в будущем, увидеть, что разрядки между странами не будет не то, что завтра, как многие верили и надеялись, но и через 8 лет, чтобы оценить масштаб всех происходящих событий тех месяцев и лет. При этом, чтобы украинским кинокомпаниям перестать продавать сериалы в России по действующим контрактам, нужно было перезагрузить все кинопроизводство — и на это ушло несколько лет. Чтобы продать шоколадную фабрику в России, президенту Украины нужно было несколько лет. Но чтобы украинский артист смог принять участие в отборе на Евровидение, он должен исключительно 14 марта 2014 года отказаться от своей концертной деятельности в России. Это смешно и глупо. Но с этим бороться бесполезно.

– Не думали о том, чтобы Оля представляла интересы другой страны на европейском конкурсе?

– Сейчас мне поступило предложение, чтобы Оля приняла участие от одной небольшой европейской страны, но Оля не хочет. Поэтому, подождем. У нас много проектов и нам есть чем заняться.

– Вы снимаете кино и все такое. Какие планы в этом направлении?

– Очень довольны и самой картиной, и тем, как ее воспринял зритель. Ждем финансовый отчет и будем принимать решения. Пока что все очень хорошо и фильм дал отличные результаты. Точную сумму сборов я не назову, так как фильм еще в прокате, но его увидело более 187 000 зрителей!

Идеи есть. Это и "Зірки за обміном-2", и римейк популярной французской комедии 80-х, но в любом случае это будет украинская городская семейная комедия. То есть как и в "Зірках за обміном" — только семейные ценности, никаких борщей, сала, алкоголя и мата.

– "Снежная королева" очень успешный проект прошлого года. Будут ли гастроли этого шоу или продолжение истории?

– Этот проект создал продюсер Сергей Перман и сейчас мы размышляем над тем, повторить / продолжать ли проект. Оставить его на сцене "Дворца Украина", показать в других городах или сделать что-то новое.

Результат мюзикла превысил все ожидания. 17 раз "Дворец Украина" собрал аншлаг, более 60 000 зрителей увидели шоу и мы, конечно, с большим удовольствием готовы продолжить этот опыт.