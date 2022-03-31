"Вмри, Путін, без яєць, маленька...": Вова со Львова пожелал диктатору смерти в новой шутливой песне
Украинский исполнитель VovaZiLvova создал песню-манифест, в которой пожелал диктатору-президенту России Владимиру Путину скорейшей смерти. Артист не только на словах высмеял военного преступника, но опубликовал на трек клип, где ярко изобразил убийство политика.
Видео сразу вызвало положительную реакцию в сети, собрало около 10 тысяч просмотров и множество одобрительных комментариев за день. Ознакомиться с ним можно на YouTube-канале певца (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).
Композиция-манифест получила символическое название "Вмри, вмри, вмри (Путін)". Автор пожелал Украине скорой победы, которая должна наступить сразу после смерти диктатора.
"Братья и сестренки, манифестируем скорейшую победу Украины из-за истечения срока годности вражеского главнокомандующего", – говорится в подписи.
С полным текстом можно ознакомиться ниже
Вчила мама, вчила церква, вчив мене навіть Ісусик
Не бажати дядя смерті, навіть якщо в дяді вуса
А якщо вусів нема, то і дядя іде на
Бо той дядя, то не дядя, а заср*на сатана
Вмири, вмри, вмри, Путін, нехороша ти редиска
Вмири, вмри, вмри, Путін, з м'яса гнилого сосиска
Вмири, вмри, вмри, Путін, без яєць маленька п*ська
Вмири, вмри, вмри, Путін, вмри, вмри, вмри
Люди добрі, вся громадо, браття, сестри і рідня
Не беріть на душу гріх як я, нашо вам той тупняк?
Маю я контакт із Богом і про все вже попрохав
Ше чуть-чуть і цю гидоту чорт у пеклі буде грав
Так, це не по-християнськи і не схвалить пацифіст
Слава Богу я давно вже, як Ісус напів будист
Давно націоналіст, х*йло каже, що нацист
Але серед нас двох нацик – лиш той мертвий кагебіст"
Подписчики в комментариях назвали работу артиста "шедевральной" и поблагодарили за хорошее настроение.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские музыканты перепели легендарный хит Modern Talking – You're My Heart, You're My Soul '98, в котором высмеяли немощность российских оккупантов. Трек получил название "без руки, без ноги".
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