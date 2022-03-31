'Вмри, Путін, без яєць, маленька...': Вова со Львова пожелал диктатору смерти в новой шутливой песне

Украинский исполнитель VovaZiLvova создал песню-манифест, в которой пожелал диктатору-президенту России Владимиру Путину скорейшей смерти. Артист не только на словах высмеял военного преступника, но опубликовал на трек клип, где ярко изобразил убийство политика.

Видео сразу вызвало положительную реакцию в сети, собрало около 10 тысяч просмотров и множество одобрительных комментариев за день. Ознакомиться с ним можно на YouTube-канале певца (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Композиция-манифест получила символическое название "Вмри, вмри, вмри (Путін)". Автор пожелал Украине скорой победы, которая должна наступить сразу после смерти диктатора.

Видео дня

"Братья и сестренки, манифестируем скорейшую победу Украины из-за истечения срока годности вражеского главнокомандующего", – говорится в подписи.

С полным текстом можно ознакомиться ниже

Вчила мама, вчила церква, вчив мене навіть Ісусик

Не бажати дядя смерті, навіть якщо в дяді вуса

А якщо вусів нема, то і дядя іде на

Бо той дядя, то не дядя, а заср*на сатана

Вмири, вмри, вмри, Путін, нехороша ти редиска

Вмири, вмри, вмри, Путін, з м'яса гнилого сосиска

Вмири, вмри, вмри, Путін, без яєць маленька п*ська

Вмири, вмри, вмри, Путін, вмри, вмри, вмри

Люди добрі, вся громадо, браття, сестри і рідня

Не беріть на душу гріх як я, нашо вам той тупняк?

Маю я контакт із Богом і про все вже попрохав

Ше чуть-чуть і цю гидоту чорт у пеклі буде грав

Так, це не по-християнськи і не схвалить пацифіст

Слава Богу я давно вже, як Ісус напів будист

Давно націоналіст, х*йло каже, що нацист

Але серед нас двох нацик – лиш той мертвий кагебіст"

Подписчики в комментариях назвали работу артиста "шедевральной" и поблагодарили за хорошее настроение.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские музыканты перепели легендарный хит Modern Talking – You're My Heart, You're My Soul '98, в котором высмеяли немощность российских оккупантов. Трек получил название "без руки, без ноги".

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