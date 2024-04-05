'Ветер воет': Kalush Orchestra выпустили проникновенную песню о вечной любви

Заявив о трансформации в мультифронтмен группы, Kalush Orchestra выпустили очередной лирический релиз. Сольные партии в песне исполняют Тимофей Музычук, Саша Таб и Олег Псюк. И если раньше Тимофея ассоциировали как свирельщика группы, то в последних релизах его вокал придает песням украинского фольклорного звучания без участия свирели, а с помощью особой манеры исполнения.

"Я написал более 100 песен о любви и понял, что тебе всегда есть что сказать только в том случае, когда твоя любовь действительно истинна. Поэтому в каждой моей песне о любви, я раскрываю ее по-новому, ведь чувствую ее всеми фибрами души уже 3 года. И я часто говорю, что люди могут путать влюбленность и любовь, потому что влюбленность – это когда ты берешь, а любовь – когда отдаешь. Круто, что мы все смогли в песне передать нужные эмоции", – комментирует новую работу Олег Псюк.

"Ветер воет" о том, что у настоящей любви нет срока действия, что несмотря на обстоятельства и продолжительность отношений, если это настоящая любовь – она вечна. Это уже третья композиция группы в обновленном звучании и стиле. Уже скоро группа отправляется в большой тур по Украине в новых образах и с обновленной программой, где можно услышать новые треки и любимые хиты Kalush Orchestra.

Смотрите клип и слушайте песню, которая доступна на всех музыкальных платформах.