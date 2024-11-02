Ведущий Люкс ФМ заявил, что хотел прогнать Melovin из эфира: удивленный певец публично отреагировал. Видео

Украинский ведущий и генеральный продюсер радио "Люкс ФМ" Евгений Фешак рассказал о конфликтной ситуации, возникшей между ним и певцом Melovin. По словам шоумена, во время эфира проекта "Все пучком" ему хотелось выгнать исполнителя из студии.

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Информация об инциденте появилась на сайте "Люкс ФМ". 27-летний артист публично отреагировал на заявление ведущего в своем Instagram, отметив, что не ожидал услышать такого.

Неприятная ситуация произошла, когда Melovin вместе с коллегой по сцене Swoiia посетили студию радио, чтобы презентовать новую песню "Зодиак".

"Мы в эфире "Люкс ФМ" развлекаем людей, создаем контент для хорошего настроения. Но после первого выхода в эфир я заметил, что Melovin ведет себя пренебрежительно, будто не он просился в эфир, а я его уговаривал прийти. Я спросил: "Друг, что с тобой?", на что получил ответ: "Знаешь, какое это уже сегодня у меня интервью?". Я ответил, что мне безразлично, и если он здесь, то должен вести себя соответственно! Тогда и появилось желание просто выгнать его из студии", – поделился Евгений Фешак.

Со своей стороны певец обнародовал несколько записей из эфира, где, по его мнению, было продемонстрировано некоторое неуважение к артистам. Melovin отметил, что после разговора пожал руку и спокойно попрощался с ведущим, поэтому не ожидал услышать, что его хотели выгнать из студии.

"Именно общение на эфире вы можете посмотреть и оценить самостоятельно – видео есть на моей странице в Инстаграм. Чего там нет, но есть в комментарии Евгения – это то, как на, казалось бы искренний вопрос, не болит ли у меня голова, (вне кадра) он ответил (дословно, а не так как в пресс-релизе): "Ты думаешь мне не безразлично?", – высказался исполнитель, – "Мне интересно другое – долго ли наши уважаемые артисты еще готовы глотать такое отношение к себе, молчать и клянчить ротации ? Поймем ли мы наконец, что радио и артист — это коллаборация. Это о взаимовкладах, об уважении, потому что это сотрудничество!".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что MELOVIN рассекретил, кому сделал предложение и в чем его суть.

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