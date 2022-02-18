В Украине появился первый онлайн-театр DRAMOX с лучшими украинскими постановками

В Украине запущена первая театральная стриминговая платформа DRAMOX с крупнейшим репертуаром качественных видеоверсий спектаклей в постановке лучших украинских театров. В онлайн-театре собрана самая большая коллекция украинского театрального контента.

В онлайн-театре доступны десятки представлений в постановке 18 театров, среди которых Львовская Национальная опера, Театр им. Леси Украинки, Театр 360 градусов, Театр на левом берегу, Одесский драматический театр им. Василька, театры "ДАХ", "Золотые ворота", "Прекрасные цветы", "Актер" и другие. А также спектакли 15-ти мировых театров с субтитрами на украинском языке.

Украинский репертуар будет постоянно расширяться – каждые две недели будут добавляться новые представления театров со всей страны.

Видео дня

Одним из первых партнеров DRAMOX в Украине стал арт-проект "Театр 360 градусов".

"Когда нам написали с самой крутой мировой платформы DRAMOX и сообщили, что мы в "Театр 360 градусов" снимаем театр так, как еще никто до нас не снимал – я поняла, что они наши единомышленники, партнеры и люди с общими ценностями. Я безгранично радуюсь, что теперь эта платформа есть в Украине, там есть украинские представления рядом с мировыми театральными хитами", — рассказывает соучредительница и продюсер "Театр 360 градусов" Даша Малахова.

Онлайн-театр работает по подписной модели: месячная подписка стоит 299 гривен, а цена годовой подписки составляет 2990 гривен.

Просматривая представления украинских театров на DRAMOX, зрители из Украины и всего мира также будут поддерживать украинскую культуру, ведь 50% абонплаты будут направляться театрам, творцам и актерам. Кроме того, можно поддержать конкретный театр непосредственно с помощью вкладов. К примеру, в Чехии менее чем за 1 год и 3 месяца с момента запуска платформа собрала полмиллиона евро для театров страны.

Учредители проекта в честь старта в Украине также решили поддержать украинскую культуру в эти трудные времена и направят все 100% средств, полученных от пересмотра украинских и мировых представлений в первые два месяца в украинские театры.

"Я очень рад, что мы можем предложить зрителям лучшее из украинского театра и поддержать украинскую культуру. Нация определяется культурой, и сейчас культура сталкивается с угрозой как со стороны COVID, так и с политической стороны. Мы делаем и будем делать все возможное для максимальной поддержки театра в Украине”, – рассказывает Радим Горак – один из основателей DRAMOX.

DRAMOX – это чешский потоковый сервис. Репертуар онлайн-театра составляет более 200 записей от 132 театров из 22 разных стран, в том числе Берлинской государственной оперы, Английского национального балета, Королевского театра в Мадриде и театра Бобино в Париже. Платформа также предлагает постановки Театра де ля Виль в Париж и Версальской королевской оперы, Лос-Анджелесской оперы, а также спектакли из Шекспировского фестиваля в Канаде. Прямо сейчас на DRAMOX зрители могут посмотреть представления "Лебединое озеро" в исполнении Норвежской национальной оперы и балета, а также "Щелкунчик" от Чешского Национального балета.

DRAMOX можно посмотреть в качестве HD и 4K на телевизорах со smart TV и в приложениях для смартфонов на базе Android и iOS.

Презентация DRAMOX в Украине прошла 17 февраля в кинотеатре Октябрь, гостями стали представители украинского театрального сообщества - театральные деятели, менеджмент столичных театров, среди которых Даша Малахова и Наталья Чижова, Степан Стасюк, Борис Курицын, Наталья Доля, Ксения Ромашенко, Андрей Палатный, Анастасия Гайшенец, Павел Казанцев, Дмитрий Весельский, а также режиссер Семен Горов, дизайнер Серж Смолин, художник Серж Пайе и продюсер Алексей Гладушевский.