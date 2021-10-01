В США через два месяца после свадьбы умерла жена-миллионерша Прохора Шаляпина. фото

Жена российского певца Прохора Шаляпина 42-летняя канадская миллионерша Татьяна Клаудия Дэвис умерла через 2 месяца после свадьбы. Женщина не смогла побороть коронавирус, которым заболела сразу после брака.

О смерти жены сообщил сам певец на своей странице в Instаgram. По словам Шаляпина, уход любимой стал для него большим потрясением. Российский музыкант попрощался с женой трогательным стихотворением.

Певец собрал в своем посте кадры-воспоминания, на которых они с женой радостные и счастливые.

"Мне трудно это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Тани больше нет ... Прощай, моя Танюша, я буду помнить и любить тебя всегда", – написал Прохор Шаляпин.

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По словам певца, у них с женой было всего три счастливых дня брака, после которых она заболела. Коронавирус она подхватила на свадьбе, которая состоялась в Лас-Вегасе в одном из самых дорогих отелей. А уже через пару недель Татьяна оказалась в больнице с обширным поражением легких.

Вскоре после госпитализации жены Шаляпин уехал из США в Россию, поскольку имел запланированные гастроли и съемки. Правда, неделю он все же провел у постели жены. А когда она попала в красную зону госпиталя, где посетить ее было уже нельзя, певец вернулся в РФ.

Проведя на аппарате ИВЛ более месяца, женщина умерла, не приходя в сознание.

Прохор Шаляпин долго был завидным холостяком, однако привлекательном певицу оказалось сложно найти счастье в жизни.

В 2013 году он женился на 51-летней бизнес-вумен Ларисой Копенкиной. Правда семейное счастье было недолгим – через год они развелись.

Как видно, артисту нравятся женщины "бальзаковского возраста". Его второй женой стала 42-летняя миллионерша из Канады Татьяна Клаудия Дэвис.

С Прохором Шаляпиным Дэвис была вместе почти 2 года. Татьяна не экономила на молодом мужчине, каждое свидание с Шаляпиным обходилось ей в несколько миллионов рублей. Пара останавливалась в лучших отелях мира, Дэвис покупала Шаляпину наряды в модных бутиках. Свадьба Шаляпина и Дэвис состоялось 31 июля этого года в Лас-Вегасе и обошлась паре в 15 млн рублей.

Избранница российского певца владела в Канаде сетью адвокатских контор.

Как сообщал OBOZREVATEL, Прохор Шаляпин женился на женщине вдвое старше его.