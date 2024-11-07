В сети разгадали тайну 'самой загадочной песни', которую не могли идентифицировать 40 лет: авторы хита не подозревали, что их ищут

После многих лет поисков пользователи сети смогли разгадать тайну одного из наиболее уникальных интернет-феноменов – "самой загадочной песни". В 1980-х годах подросток записал на кассету трек, звучавший на радио, однако его исполнитель и название до сих пор оставались неизвестными.

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Как сообщает IFLScience, идентифицировать авторов и наименование композиции удалось только через 40 лет. Теперь стало известно, что "самая загадочная песня" называется "Subways Of the Mind", а исполнила ее группа FEX. Интересно, что создатели хита даже не подозревали, что в течение длительного времени их разыскивали пользователи сети.

Как образовался интернет-феномен

В 1980-х молодой американец Дариус записывал на кассету треки, которые играли на радио и привлекали его внимание. После повторного прослушивания эфиров подростку удавалось определить названия всех композиций, однако одна осталась не идентифицированной.

В 2007-м сестра парня загрузила неопознанный хит в сеть, чтобы узнать о нем больше. На своей странице в Reddit девушка оставила пост, где попросила пользователей платформы о помощи. Поскольку тогда композиция так и осталась не идентифицированной, получила титул "самой загадочной песни".

Как удалось разгадать феномен

Как отмечает Daily Mail, в течение длительного времени расследование интернет-феномена зашло в тупик, так что заинтересованная аудитория стала более холодной к нему. Прорыв по делу произошел, когда удалось обнаружить фрагмент из региональной газеты Nordwest Zeitung. В материале речь шла о группе FEX, которая выиграла конкурс талантов в Бремене. Пользователь соцсети Reddit узнал одного из участников коллектива Михаэля Хедриха. Тогда музыкант вышел на связь и подтвердил, что "самую загадочную песню" действительно создал коллектив FEX.

Оказалось, сейчас 68-летний артист живет в Мюнхене, пишет Tageszeitung.

"Мы вообще не замечали этого интернет-феномена, потому что название песни не было известно в интернете, а значит, не было никакой связи. Лишь когда у меня попросили предоставить старые материалы со времен моей работы с коллективом, я откопал свои кассетные демозаписи и отправил их, не имея подозрений. Только после этого меня спросили, понимаю ли я, что трек "Subways of your Mind" является "Самой загадочной песней в Интернете", – поделился Михаэль Хедрих.

По словам музыканта, ни один из его коллег даже не догадывался, что их трек наделал столько шума в сети. Он отметил, что такая неразбериха с композицией могла возникнуть из-за того, что хит попал на радио не совсем корректным образом: "Мы подозреваем, что наш тогдашний агент слил запись на радио, поскольку никто из участников группы не помнит, чтобы обращался туда" .

Теперь участники FEX планируют снова собраться вместе, чтобы перезаписать "Subways of your Mind".

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