В сети нашли кота, очень похожего на Джека Воробья. Фото
В сети показали фото кота, который очень похож на капитана Джека Воробья из фильма "Пираты Карибского моря". Эту роль в ленте сыграл актер Джонни Депп.
Так, животное сравнивают со знаменитым персонажем из-за его необычного окраса. Соответствующий кадр был опубликован британцем Томом Гаджоном в Instagram-аккаунте Monsieur_nigel_the_cat, который он специально создал для своего питомца (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).
На снимке можно увидеть, что природа наградила кота "усами и бородой", как у персонажа Джонни Деппа – Джека Воробья. Также четырехлапый имеет такой же пронзительный взгляд.
В описании страницы сказано, что кота зовут Найджел и он является фанатом "Пиратов Карибского моря". К слову, на данный аккаунт подписано уже более 700 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сети стало вирусным видео с домашним котом по кличке Фу Фу, который заплакал на камеру наблюдения спустя некоторое время после того, как хозяйка оставили его одного дома.
В Британии ученые нашли способ общаться с кошками. Медленное моргание, которое у кошек является эквивалентом улыбки, поможет наладить связь с питомцем.
В Нидерландах собака решила погреться в уютном халате своей хозяйки Дейзи Гийсберс и чуть не разорвала рукав. Видео стало вирусным в сети.