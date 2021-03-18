В сети нашли кота, очень похожего на Джека Воробья. Фото

В сети показали фото кота, который очень похож на капитана Джека Воробья из фильма "Пираты Карибского моря". Эту роль в ленте сыграл актер Джонни Депп.

Так, животное сравнивают со знаменитым персонажем из-за его необычного окраса. Соответствующий кадр был опубликован британцем Томом Гаджоном в Instagram-аккаунте Monsieur_nigel_the_cat, который он специально создал для своего питомца (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).

На снимке можно увидеть, что природа наградила кота "усами и бородой", как у персонажа Джонни Деппа – Джека Воробья. Также четырехлапый имеет такой же пронзительный взгляд.

В описании страницы сказано, что кота зовут Найджел и он является фанатом "Пиратов Карибского моря". К слову, на данный аккаунт подписано уже более 700 человек.

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