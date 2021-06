В Киеве выбрали исполнителей главных мужских ролей в фильме 'Любовь без колебания'

"Любовь без колебания" романтическая комедия об организаторе свадеб, который не верит в любовь.

Логлайн – Игорь циничный, грубый и успешный человек, он не верит в любовь и романтику, но при этом создает лучшие свадьбы. Его жизнь это спланированный праздник эгоизма и развлечений, пока ему не попадает заказ от одной пары, который кардинально меняет его жизнь...

Премьера фильма состоится осенью 2022 года.

Роль главного героя Игоря досталась шоумену и ведущему Даниэлю Салему. Даниэль – медиа лицо и блоггер, принял участие в шестом сезоне шоу "Танцы со звездами" и десятом сезоне шоу "Голос страны", был ведущим проекта "Любовь на выживание" на "Новом канале", это название кстати авторы фильма рассматривали как основное, но в последний момент передумали. Также Даниэль сыграл главную роль в 30-серийной мелодраме "Доктор Вера". Сейчас он ведущий утренней программы "Звездный путь" на канале "Украина".

Вторая главная роль Эдуард – оппонент Игоря. Мужчина-идеал, который является полной его противоположностью. Роль Эдуарда будет исполнять Александр Аввакумов – актер и блогер. За плечами актера много ярких, эпизодических ролей в известных украинских сериалах. Недавно Александр закончил работать над 4-х серийным фильмом "Не отрекаются любя" и исполнил главную роль в фестивальном коротком метре "In the gallery of sad flowers", режиссер: Andreas Nilsson, также снимался в клипе известного британского певца Calum Scott "You are the reason". Сейчас Александр работает над ситкомом "Дни нашей беременности", где сыграет главную мужскую роль и выступит продюсером проекта.

Неожиданностью станет участие в фильме любимца женщин, известного автора и исполнителя Арсена Мирзояна. Он будет играть Александра, брата Игоря. Харизматичный певец, автор пяти успешных альбомов, Арсен, кстати, является резидентом "Камеди-клаб Украина", потому ждите острые шутки от его персонажа Александра. Кроме роли, Арсен Мирзоян является одним из исполнителей главного саундтрека фильма, об этом вы узнаете позже.

Как сообщил режиссер Сергей Шляхтюк – кастинг на фильм не завершен, это только первый этап, совсем скоро начнется новый отбор. Также режиссер отметил, что на роли второго плана и эпизоды рассматривают актеров даже с минимальным опытом.

Более подробную информацию о кастинге и фильме можно узнать на официальных страницах "Любовь без колебания" в социальных сетях Facebook и Instagram.