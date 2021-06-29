В Киеве выбрали исполнителей главных мужских ролей в фильме "Любовь без колебания"

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Шоу
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В Киеве выбрали исполнителей главных мужских ролей в фильме 'Любовь без колебания'

"Любовь без колебания" романтическая комедия об организаторе свадеб, который не верит в любовь.

Логлайн – Игорь циничный, грубый и успешный человек, он не верит в любовь и романтику, но при этом создает лучшие свадьбы. Его жизнь это спланированный праздник эгоизма и развлечений, пока ему не попадает заказ от одной пары, который кардинально меняет его жизнь...

Премьера фильма состоится осенью 2022 года.

Роль главного героя Игоря досталась шоумену и ведущему Даниэлю Салему. Даниэль – медиа лицо и блоггер, принял участие в шестом сезоне шоу "Танцы со звездами" и десятом сезоне шоу "Голос страны", был ведущим проекта "Любовь на выживание" на "Новом канале", это название кстати авторы фильма рассматривали как основное, но в последний момент передумали. Также Даниэль сыграл главную роль в 30-серийной мелодраме "Доктор Вера". Сейчас он ведущий утренней программы "Звездный путь" на канале "Украина".

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В Киеве выбрали исполнителей главных мужских ролей в фильме "Любовь без колебания"

Вторая главная роль Эдуард – оппонент Игоря. Мужчина-идеал, который является полной его противоположностью. Роль Эдуарда будет исполнять Александр Аввакумов – актер и блогер. За плечами актера много ярких, эпизодических ролей в известных украинских сериалах. Недавно Александр закончил работать над 4-х серийным фильмом "Не отрекаются любя" и исполнил главную роль в фестивальном коротком метре "In the gallery of sad flowers", режиссер: Andreas Nilsson, также снимался в клипе известного британского певца Calum Scott "You are the reason". Сейчас Александр работает над ситкомом "Дни нашей беременности", где сыграет главную мужскую роль и выступит продюсером проекта.

В Киеве выбрали исполнителей главных мужских ролей в фильме "Любовь без колебания"

Неожиданностью станет участие в фильме любимца женщин, известного автора и исполнителя Арсена Мирзояна. Он будет играть Александра, брата Игоря. Харизматичный певец, автор пяти успешных альбомов, Арсен, кстати, является резидентом "Камеди-клаб Украина", потому ждите острые шутки от его персонажа Александра. Кроме роли, Арсен Мирзоян является одним из исполнителей главного саундтрека фильма, об этом вы узнаете позже.

В Киеве выбрали исполнителей главных мужских ролей в фильме "Любовь без колебания"

Как сообщил режиссер Сергей Шляхтюк – кастинг на фильм не завершен, это только первый этап, совсем скоро начнется новый отбор. Также режиссер отметил, что на роли второго плана и эпизоды рассматривают актеров даже с минимальным опытом.

Более подробную информацию о кастинге и фильме можно узнать на официальных страницах "Любовь без колебания" в социальных сетях Facebook и Instagram.