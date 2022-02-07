В Киеве начались съемки нового сериала 'Ловец снов' с Алексеем Горбуновым в главной роли

В Киеве начались съемки нового сериала "Ловец снов" с народным артистом Украины Алексеем Горбуновым в главной роли. Ленту снимает канал "Украина".

Когда навязчивые сны становятся причиной переживаний и усложняют жизнь, герои нового сериала обращаются за помощью к Назару Лютому (Алексей Горбунов). Ловец снов, как его называют, находит ответы в подсознании пациентов, помогает прочесть сон и решить реальные проблемы. Но Ловец снов не дает простых рецептов. Многих героев сериала он заставит выйти из зоны комфорта.

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"Ловец снов" – самый интересный вызов в этом году для нашей команды. Я считаю, что мы нашли и объединили несколько ключевых факторов успеха – прозрачную идею; территорию, интересную нашим зрителям; яркого главного героя в исполнении актера высшего класса. Добавили профессионализм всей группы: авторов, режиссеров, продюсеров. Еще добавим десятки съемочных дней, ночей без сна, и подарим зрителям очень интересную историю", - комментирует новый проект креативный продюсер канала "Украина", директор продакшн компании "Теле Про" Елена Канишевская.

Сериал будут снимать в столице. Режиссеры-постановщики – Алексей Даруга и Сергей Сотниченко.