Укрпочта опубликовала эскизы почтовых марок на тему 'Русский военный корабль, иди на*уй'. Фото

Укрпочта объявила Всеукраинский народный конкурс на разработку эскиза почтовой марки "Русский военный корабль, иди на*уй". За неделю организаторы получили около 500 работ, из которых сформировали 20-ку финалистов. Украинцам предлагают выбрать победителя путем онлайн-голосования.

Марка, которая наберет наибольшее количество голосов, будет напечатана и введена в обиход. Эскизы разместили на официальной странице Укрпочты в Facebook.

Как сообщается в публикации, свои варианты марок присылали не только граждане Украины, но и иностранные художники и дизайнеры.

"Обещали дать на голосование все работы, однако не ожидали, что желающих принять участие в конкурсе будет настолько много, что он выйдет за пределы Украины. Поэтому решили собрать 20 лучших с филателистической точки зрения эскизов, из которых вы должны выбрать тот один, который мы напечатаем. С этой маркой вы можете отправлять письма и открытки даже за границу. И самое главное, у них будет зашитое послание, которое вы уже хорошо знаете: "Русский военный корабль, иди на*уй", – говорится в сообщении.

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Каждая марка отмечена определенным номером. Чтобы проголосовать за своего фаворита, нужно оставить цифру в комментариях под постом. Голосование продлится до 10 марта включительно, а победителя объявят 11-го.

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