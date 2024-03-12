'Украинский Паганини' Василий Попадюк в рамках благотворительного тура сыграет концерт на бис в Киеве

4 апреля в Киеве в рамках гастрольного благотворительного тура выступит всемирно известный украинский скрипач Василий Попадюк со своей командой PAPA DUKE BAND. Музыкант, которого за шедевральную игру на скрипке прозвали "украинским Паганини", а за взрывную энергию - "живым нервом", по многочисленным просьбам поклонников сыграет на бес в столице Большой весенний концерт.

Своим невероятным талантом и виртуозным умением Василий Попадюк прислуживает к приближению победы Украины. Целью гастрольного тура скрипача, который охватит семнадцать городов Украины, является помощь нашим защитникам, а именно сбор на FPV-дроны для тактического подразделения особого назначения Г.Р.И.М. в составе 41-й ОМБр ВСУ.

Поэтому концерт Попадюка в Киеве, который пройдет в МЦКИ, даст возможность всем слушателям отблагодарить наших воинов, внеся свой вклад в помощь ВСУ. А музыкант подарит посетителям магическое звучание своей скрипки.

Василия Попадюка знают далеко за пределами Украины. Он играет на пятнадцати музыкальных инструментах, дает более 200 концертов в год и собирает аншлаги по всем континентам мира. В его группе PAPA DUKE BAND работают настоящие профессионалы, известные не только украинской, но и европейской сцене. Следовательно, на концерте в столице киевляне получат шанс услышать вживую настоящую украинскую легенду.

Предыдущий концерт Попадюка в Киеве запомнился невероятным драйвом и душевной атмосферой, зрители танцевали и подпевали знакомым мелодиям и не хотели отпускать музыкантов.

"Мы уже не в первый раз выступаем в этом зале. Последний концерт показал, что нам нужно сделать еще один концерт, потому что публика просто не хотела нас отпускать! Поэтому мы с удовольствием это делаем снова. Будут горячие хиты AC/DC, легендарные хиты Pink Floyd, некоторые новые вещи, будут отличные музыканты. Будет много интересного, приходите, не пожалеете", – анонсировал программу концерта Василий Попадюк.

С начала полномасштабной войны, которую Россия во главе с кровавым диктатором Путиным развязала против нашей страны, скрипач использует любую возможность, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к Украине и собрать средства на помощь украинским воинам.

На средства, собранные на предыдущих концертах Василия Попадюка, было приобретено 30 FPV-дронов, которые передали следующим подразделениям: 57 бригада, подразделение "ГРИМ", 35-й и 36-й бригады Морской пехоты, В/ч А6175, 36-го Отдельного Стрелкового Батальона ; 67 ОМБР ДУК, в/ч А4123 2-я стрелковая рота 2-й стрелковый батальон, 43 и 53 ОБМР.

Большой Весенний концерт Василий Попадюк и PAPA DUKE BAND сыграют на бис в Киеве 4 апреля в МЦКМ на Аллее Героев Небесной Сотни, 1.

Начало концерта – 18:00.

Билеты можно приобрести по ссылке

Больше информации на сайте: master-show.com.