Украинский музыкант Tony Tonite презентовал ко Дню Воздушных сил вдохновляющее видео 'Соколы'

Украинский музыкант Tony Tonite презентовал ко Дню Воздушных сил, который отмечают 3 августа, клип на новую песню "Соколы". Проект реализован благодаря поддержке и тесному сотрудничеству с Управлением коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ.

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Основная часть видео снята на одном из действующих военных аэродромов Украины. Главную роль в клипе исполнил украинский боевой пилот – подполковник Иван Смеречанский, позывной "Смерека", который сейчас защищает украинское небо.

Режиссером проекта выступил Иван Кваша.

"В первую очередь хочу поблагодарить командование Воздушных Сил за такое доверие! Это большая честь для меня, в такие героические времена стоять бок о бок с титанами нашего неба. Этот проект – дань уважения нашим воинам, символ нашего национального единства и память о героизме и стойкости сыновей украинской земли. Хочу пожелать нашим Соколам легкого полета и чистого неба над Украиной! Слава нашим Героям!", – отметил Tony Tonite, автор и исполнитель песни.