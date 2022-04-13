Украинские звезды выступили с музыкальным перформансом в поддержку родины на матче 'Легия' - 'Динамо'

Популярные украинские артистки Тина Кароль, Надя Дорофеева, Юлия Санина из группы The Hardkiss и Екатерина Павленко из Go_A выступили с музыкальным перфомансом в Польше на благотворительном футбольном матче "Легия" (Варшава) – "Динамо" (Киев). До, во время и после спортивного поединка зрители могли пожертвовать деньги на решение гуманитарных проблем в Украине, возникших из-за нападения России.

Спортивное мероприятие с музыкальной акцией прошло в рамках серии благотворительных матчей "Динамо" Match for peace #StopWarInUkraine. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра игры на YouTube-канале киевского клуба.

Гимн Украины и Польши в начале матча исполнили солисты Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки. На поле они вышли в национальных костюмах, а вокалистки также надели пышные венки с сине-желтыми лентами.

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Всех болельщиков ждало настоящее представление на стадионе. Около 200 украинских женщин, детей и бабушек, которые из-за боевых действий в стране были вынуждены покинуть дом и выехать в Польшу, выстроились в форме Украины. Каждая из участниц перфоманса стояла на том месте, где находится ее родной город или село.

Присоединилась к шоу знаменитая певица и любимица аудитории Тина Кароль. Она исполнила свою композицию 2016 года "Україна – це ти", которая сегодня стала одним из символом единения народа.

Хит Евровидения-2021 спела солистка электро-фолк коллектива Go_A Екатерина Павленко. "Шум" считается одним из самых популярных треков за всю историю международного песенного конкурса, поэтому еврофаны встречали вокалистку овациями.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина посвятила зрителям песню "Коханці". Весь стадион подпевал украинской исполнительнице.

Вместе с Надей Дорофеевой звезды спели песню "Ой у лузі червона калина", которая после исполнения фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком в центре Киева стала культовой военной композицией.

Инициаторами Match for peace #StopWarInUkraine выступили футбольный клуб "Динамо" и украинский медиахолдинг 1+1 media. Проект реализуется при содействии Министерства иностранных дел Украины, Министерства культуры и информационной политики Украины и Министерства социальной политики Украины.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинские музыканты MONATIK и Jerry Heil выступили на благотворительном концерте "Доброго вечора, ми з України" в Варшаве (Польша), который транслировали на телеканале "ТЕТ". Все средства за билеты и пожертвования были направлены украинским беженцам.