Украинские военные спели 'Ой, в лугу красная калина' на фоне достопримечательностей в Виннице. Видео

Военные и гражданские коллективы под руководством заслуженного артиста Украины Виктора Волкова исполнили гимн сечевых стрелков "Ой, в лугу красная калина" в поддержку Вооруженных сил Украины на фоне памятных мест в Виннице. Во флешмобе приняла участие оркестровая группа Центра военно-музыкального искусства Воздушных сил ВСУ под руководством подполковника Михаила Гриваса.

К исполнению песни также присоединился хор Винницкой областной филармонии имени Леонтовича, народный любительский хоровой коллектив Липовецкого городского Дома культуры и академический ансамбль песни и пляски "Подолье". Видео в поддержку ВСУ опубликовали на YouTube-канале "Генеральный штаб ВСУ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Указывается, что съемки клипа длились три дня, а видео сняли местные волонтеры.

Видео дня

"Съемки длились три дня, на разных локациях нашего прекрасного города. Мы выбирали выдающиеся и живописные места, составляющие гордость Винницы, потому что связаны с определенными историческими событиями, известными винничанам. Подготовка хоровых и инструментальных коллективов забрала целую неделю. Нам хотелось, чтобы песня прозвучала как мощный гимн славы для всех защитников Украины, с давних времен до сих пор", – поделился Гривас.

Как сообщал OBOZREVATEL, к фронтмену "Бумбокс" Андрею Хливнюку, который спел гимн сечевых стрелков после начала военного вторжения РФ в Украину, присоединились звезды украинского шоу-бизнеса, которые хором подхватили "Ой, в лугу красная калина". Каждый из артистов спел с места, где находится во время войны.