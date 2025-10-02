Украинская диджейка KOROLOVA второй раз подряд вошла в рейтинг Top 100 DJ Mag

Украинская электронная сцена снова имеет громкий повод для гордости: диджейка и продюсер KOROLOVA второй год подряд попала в самый престижный мировой рейтинг Top 100 DJ Mag. В 2025 году она заняла 50-е место, значительно укрепив свои позиции среди лучших артистов планеты.

Видео дня

"Для меня большая честь представлять Украину на мировой электронной сцене. Этот результат – заслуга всего нашего музыкального сообщества и поддержки слушателей в разных уголках мира", – комментирует KOROLOVA.

За последний год артистка отыграла десятки сетов в Европе, Азии и Америке, собрав многотысячные танцполы и миллионы просмотров в соцсетях. Korolova постоянно выступает на лучших фестивалях мира – Tomorrowland, Ultra Music Festival, EDC, Zamna и многих других, представляя Украину на крупнейших электронных сценах планеты. Ее музыка сочетает глубокое мелодичное звучание и сильный эмоциональный посыл, что уже стало узнаваемым почерком украинской диджейки.

Справка:

Top 100 DJ Mag – ежегодный глобальный рейтинг самых популярных диджеев мира, который формируется на основе голосования слушателей из более чем 200 стран. Это наиболее авторитетный показатель влияния артистов в сфере электронной музыки.