10 самых красивых замков и крепостей Украины, которые должен увидеть каждый. Фото

Украина богата на памятники архитектуры новейших и древних времен. По данным историка Сергея Трубчанинова, на наших землях было более 5000 крепостей – это интереснейшие объекты, которые создала бурная история. От большинства из них сегодня не осталось даже следа, а в нормальном состоянии сохранилось около 25 замков.

Есть особые места, которые рассказывают о прошлом и наполняют энергией. OBOZREVATEL собрал главные цитадели страны, где с радостью принимают туристов и проводят интересные экскурсии.

Збаражский замок, Тернопольская область

Збаразький замок на Тернопольщине поражает пейзажами. wikipedia.org

Больше замков, чем в Тернопольской области нет ни в одном уголке страны. Многие из них не в лучшем состоянии и требуют реставраций. Над крепостью в Збараже работал известный итальянский архитектор Скамоцци. Сейчас там часто проходят выставки художников. Ранее в подземной части замка действовали ходы, которые соединяли его с соседними городами. Во время исследований археологи нашли колодец глубиной 70 метров.

Ужгородский замок, Закарпатье

Ужгородский замок – историческое наследие украинцев. vsviti.com.ua

Замок находится в самом сердце города Ужгород. Двухэтажное здание охраняют квадратные башни с пушками. С виду небольшое сооружение имеет толщину стен почти три метра. Боевая крепость видела немало битв и осад.

Меджибож, Хмельницкая область

Неприступная крепость Меджибож в Украине. vsviti.com.ua

Крепость выглядит очень мощной и считается древнейшей постройкой на Подолье. Ее начали строить в XIII веке, но сооружение пострадало от монголо-татар, тогда пришлось реставрировать все полностью.

Свиржский замок, Львовская обрасть

Свиржская крепость с высоты полета – прекрасный вид. vidviday.ua

Замок расположен в живописной местности – на холме над озером. Уникальный памятник архитектуры защищен водой со всех сторон, потому что раньше он держал оборону всего района. Здесь снимали известную киноленту "Д'Артаньян и три мушкетера".

Олесский замок, Львовская область

Олесский замок на Львовщине – эксклюзивное сооружение того времени. myukraine.org.ua

Олесский замок – один из старейших в Украине. Его история наполнена легендами, тайнами и загадками. Овальная форма здания – нетипичная для Западной Украины. Главные ворота украшает барельеф с химерами польских королей. Вокруг крепости находится живописный парк со скульптурами.

Луцкий замок, Волынь

Луцкая крепость вид сверху – мощное сооружение Волыни. myukraine.org.ua

Луцкая крепость – яркий представитель средневековой украинской архитектуры. За высокими башнями скрываются интересные музеи и подземелья. С верхнего этажа открываются захватывающие виды на город Луцк.

Белгород-Днестровская крепость, Одесская область

Белгород-Днестровская цитадель с высоты птичьего полета. ukrinform.ru

Замок находится вблизи Днепровского лимана на руинах античного города Тира. Он пережил десятки осад и штурмов. Протяженность все стен Белгород-Днестровской крепости составляет 2,5 километра. Твердыня имеет форму неправильного многоугольника.

Замок Паланок, Мукачево

Мукачевский замок Паланок ежегодно посещают тысячи туристов. pravda.com.ua

Известное среди туристов сооружение стоит на горе западной части города Мукачево. Русины, венгры, валахи, австралийцы и многие другие народы проливали кровь в стенах крепости. Сотни штурмов и осад пережил замок Паланок. Это безусловно один из самых известных украинских замков, который знают во всей Европе.

Каменец-Подольский замок, Подолье

Каменец-Подольская крепость – жемчужина Подолья. myukraine.org.ua

Средневековая крепость находится на скалистом склоне у реки Смотрич. Замок внесен в список памятников мирового наследия ЮНЕСКО. Ежегодно здесь проходит фестиваль воздушных шаров.

Хотинская крепость, Буковина

Хотинская крепость входит в семи чудес Украины. acc.cv.ua

Это главная крепость советских фильмов, здесь снимали: "Тарас Бульба", "Захар Беркут", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Три мушкетера", "Черная стрела", "Старая крепость", "Стрелы Робин Гуда", "Ясса" и другие. Хотинский замок – это место, где сочетаются христианская и мусульманская религии.

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