Танцы со звездами! Новая головоломка заинтриговала пользователей сети

Новую головоломку с танцующими парами создала британская компания Dancewear Central к важному событию в истории известного шоу "Танцы со звездами".

Так, этот "пазл" был опубликован после того, как Никола Адамс и Катя Джонс стали первой однополой парой на паркете популярного проекта на канале BBC One, пишет Daily mail (доскролльте страницу до конца, чтобы узнать ответ).

На этом изображении нужно отыскать однополую танцующую пару за максимально короткий промежуток времени. Рекорд на сегодня составил 70 секунд. Поставьте таймер и попробуйте свои силы.

Головоломка усложняется одинаковыми квадратами на картинке, в которых изображены танцующие пары.

Независимо от того, сможете вы их найти или нет, создатели картинки надеются, что головоломка немного отвлечет вас от стресса, который вызывают нынешние социальные меры.

Если вы изо всех сил пытались найти "спрятанную" пару, но у вас не вышло, то взгляните на ярко-розовый квадрат, выделенный ниже.

OBOZREVATEL ранее рассказывал об головоломке с енотами, на которой нужно отыскать "затерявшегося" кота.

Кроме того, еще одна головоломка озадачила сеть. На картинке изображены книги, среди которых затерялся карандаш. Нужно попытаться его найти менее, чем за 20 секунд.