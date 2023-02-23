Тест на человечность: на Берлинале показали первый трейлер украинского киноальманаха ''Война глазами животных''

На Берлинском кинофестивале показали первый трейлер киноальманаха "Война глазами животных", в который вошли кадры первых трех новелл. По задумке авторов, Киноальманах будет состоять из 11 новелл, большинство из которых основаны на реальных событиях, а их главными героями станут животные.

Видео дня

Об этом сообщили OBOZREVATEL в кинокомпании Sota Cinema Group.

В трех первых новеллах киноальманаха, съемки которых завершились в начале 2023 года, речь идет о корове, белом кролике и собаке, которая оказалась волком. Героями последующих историй станут коза, рыбки, возможно, и одна из самых популярных четырехлапых "звезд".

Известные украинские и зарубежные режиссеры расскажут проницательные истории, основанные на реальных событиях и покажут, какие испытания приходится выдерживать животным в Украине во время войны. В отличие от нас, животным не нужно проходить тест на человечность и у них нет политических предпочтений, но они могут четко различать добро и зло.

В кинокомпании отметили, что участие в проекте международных художников расширит географию историй, которые происходят не только в Украине, а везде, где оказались украинцы, спасаясь от ужасов войны.

"Для нас очень важно, что не только украинские, но и зарубежные режиссеры готовы присоединиться к творческой группе киноальманаха. Ведь мы поднимаем не только тему спасения животных, речь идет о войне как гуманитарной катастрофе, уничтожающей все живое вокруг и внутри каждого из нас. И тот факт, что наши иностранные коллеги разделили с нами эту страшную реальность, доказывает актуальность темы экоцида в Украине для всего мира", – отметил автор идеи и продюсер киноальманаха Олег Кохан.

Кинокомпания SOTA Cinema Group провела переговоры с sale-агентами и потенциальными партнерами по дистрибьюции киноальманаха "Война глазами животных", а также подписала меморандум о сотрудничестве в его производстве с одним из опытных балтийских фильммейкеров - компанией HypnoFilm (Эсто5 успешно занимается кинопроизводством.

Съемки следующих трех новелл запланированы на начало весны.

Мировая премьера должна пройти в рамках одного из авторитетных кинофестивалей в конце 2023 года.