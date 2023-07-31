Сводили с ума миллионы мужчин, но опустились на дно из-за алкоголя: три знаменитых советских актрис, которые спились. Фото

Эти три советские актрисы были красивыми и талантливыми, обласканными славой и почитателями. Они были разными, но до финала дошли одинаково: бутылка – крах карьеры – смерть в одиночестве.

Видео дня

Валентина Серова

Одна из самых популярных советских актрис. Умница и красавица. Это для нее Константин Симонов написал свое знаменитое стихотворение "Жди меня", которое в СССР стало символом верности во время Второй мировой войны.

Однако за славой и успехом актрисы скрывались неприятности.

В своем первом фильме она еще фигурирует как Валентина Половикова. А уже в звездной ленте 1939 года "Девушка с характером" выполняет главную роль уже как Валентина Серова.

Первый ее муж Анатолий Серов – легендарный лётчик, прославленный герой гражданской войны в Испании.

Счастье молодой семьи длилось недолго, через год пилот разбился на учениях, не увидев рождения своего сына. Через несколько месяцев после страшной трагедии Валентина Серова родила мальчика, которого назвала в честь отца Анатолием.

Анатолий Серов-младший воспитывался в интернате, в молодости побывал в колонии, а когда вернулся в родительский дом, начал сильно пить и безобразничать. У него не было семьи и детей.

Второго мужа актрисы тоже знала вся страна – она стала женой и музой писателя Константина Симонова. Но этот брак оказался несчастливым. Напряжение в паре появилось после того, как мужчина настоял, чтобы сына Серовой Анатолия отправили в интернат, поскольку отчим и пасынок не находили общий язык.

От Симонова Валентина родила дочь, но их брак это тоже не спасло. Помогал алкоголь, во всяком случае, ей так казалось. Но вокруг все рушилось. Сын попал в тюрьму, отсидел, вышел на свободу, спился и умер в 36 лет. К дочери ее не подпускали. Работы практически не было, а вся красота растворилась в алкоголе.

57-летняя Валентина Серова была обнаружена мертвой в собственной квартире Жилье было полностью разграблено, впрочем, это никого не удивило — актриса часто брала маргинальных гостей, с которыми выпивала. Сама умерла Валентина Васильевна или ей помогли, а также причина смерти — все это так и осталось тайной.

Изольда Извицкая

Изольда Извицкая приобрела широкую известность после выхода фильма "Сорок первый". Она сразу стала знаменитой и востребованной актрисой.

Картина вышла на экраны в 1956 году и была увлеченно встречена зрителями. Через год ее повезли на кинофестиваль Канна, где фильм также сопровождал успех. Жюри фестиваля присудило фильму "Сорок первый" специальный приз "За поэтичность и оригинальный сценарий. Был оценен и талант Извицкой: журналы "Нью-Йорк мегезин" и "Паризьен либре" вышли с портретами на обложке. В ее честь устраивались бесконечные приемы. Париже даже открылось кафе "Изольда".

После возвращения на родину Изольду Извицкую сделали членом Ассоциации по культурным связям со странами Латинской Америки. Актриса получила возможность путешествовать по миру. За короткое время она посетила Париж, Брюссель, Вену, Будапешт, Варшаву, Буэнос-Айрес и ряд других столиц.

Также она продолжала сниматься в кино. Но Извицкий после "Сорок первого" начали приглашать на вторые, а то и на третьестепенные роли.

У актрисы начала проявляться страсть к спиртному, чему было две причины: творческая нереализованность и сильно пьющий мужчина – актер Эдуард Бредун. По рассказам очевидцев, именно он научил жену заглушать проблемы водкой. Так постепенно они вместе стали спиваться.

Она попыталась держать себя в руках на время работы, когда снималась в одном из первых в СССР многосерийных телефильмов "Вызываем огонь на себя". И она отлично справилась со своей ролью.

Многим знавшим ее тогда показалось, что актриса поверила в себя и впервые за долгие годы сможет изменить свою судьбу к лучшему. Однако чуда не произошло: по возвращении со съемок актриса снова ударила в пьянство.

Кончилось тем, что муж ее покинул, режиссеры перестали давать роли. И в 38 лет актриса скончалась.

Наталья Кустинская

К ногам роскошной блондинки были готовы упасть все мужчины СССР. Звезда картины "Три плюс два" выходила замуж шесть раз.

Впервые депрессия ее накрыла после развода с третьим мужчиной – космонавтом Борисом Егоровым – из-за его измены. На тот момент ей был 51 год, и прежняя красота, позволявшая играть роли эффектных женщин, начала увядать. Алкоголь ускорил этот процесс. Бывшая красавица превратилась в унылую пожилую женщину.

И хотя после этого у нее было еще три мужчины, счастье это актрисе не принесло. Смерть единственного сына Димы в 32 года стала сильнейшим ударом.

До конца жизни Наталья Кустинская все же сумела преодолеть пагубную привычку и бросила пить. Но все отошло безвозвратно: работа, слава, деньги и любимые люди. А вот напасти следовали одна за другой: травма позвоночника, диабет, лишний вес, одиночество и бедность. Она скончалась в больнице от инсульта на 75-м году жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!