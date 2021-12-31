Стало известно, кто скрывался в образе Новогодней игрушки в шоу "Маска" на канале "Украина". Фото

Наталья Софиенко
Шоу
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Стало известно, кто скрывался в образе Новогодней игрушки в шоу 'Маска' на канале 'Украина'. Фото

В эфире шоу "Новогодняя Маска" на канале "Украина" появилась Новогодняя игрушка. В интересном образе выступила известная певица Наталья Могилевская.

Во время выступления звездной гости произошло несколько шокирующих и забавных ситуаций. Могилевская подарила зрителям атмосферный номер, в конце которого с потолка упал Дед Мороз.

Перед тем, как появиться на праздничной сцене шоу певица презентовала звездным детективам подарки, в которых замаскировала подсказки о своем образе. Но подаренные вещи не помогли экспертам найти ответ, кто же спрятался в образе символа зимних праздников.

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Шоу "Новогодняя Маска" на канале "Украина"

Насладившись зажигательным выступлением, звездные гости эфира начали озвучивать свои версии имен артистов, которые могли бы прятаться под маской. Кто-то увидел там Наталью Могилевскую, кто-то – Артема Пивоварова, а некоторые звезды услышали MONATIK.

Однако сама участница решила продолжить свое шоу и "позаигровав" с Владимиром Остапчуком, стала убегать со сцены. Но ведущий ее поймал.

"Мы знаем, кто это! Эта Игрушка завелась и ее не остановить! Наташа Могилевская не знает, как будет выглядеть через месяц, потому сделала такой кругленький костюм", – смеясь, поделилась догадками Оля Полякова.

Шоу "Новогодняя Маска" на канале "Украина"

Согласился с коллегой и Олег Винник, певец отметил: "Могилевская, ты крутая!". Через мгновение зрители шоу убедились – под ярким образом скрывалась любимица миллионов, певица Наталья Могилевская.