15 фото собак-шкодников, которых поймали на горячем
Собаки по своей природе очень любознательны. Они реагируют на любое подозрительное движение, звук и запах. Очень часто из-за своих инстинктов воспитанники попадают в курьезные ситуации, когда остаются наедине.
Активные животные способны совать свой длинный нос, куда не надо и создавать неприятности в доме. OBOZREVATEL собрал милейшие и забавные фотографии собак, которых хозяева поймали с поличным.
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