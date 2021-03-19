15 фото собак-шкодников, которых поймали на горячем

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
1,4 т.
Прежде чем заводить собаку, убедитесь, что вы готовы к такому

Собаки по своей природе очень любознательны. Они реагируют на любое подозрительное движение, звук и запах. Очень часто из-за своих инстинктов воспитанники попадают в курьезные ситуации, когда остаются наедине.

Активные животные способны совать свой длинный нос, куда не надо и создавать неприятности в доме. OBOZREVATEL собрал милейшие и забавные фотографии собак, которых хозяева поймали с поличным.

Похоже, этот пес не ожидал увидеть своего хозяина так быстро.

Хозяйка поймала любимца с поличным.

Далматин создал настоящий беспорядок. Но посмотрев в милые щенячьи глаза – невозможно долго сердиться.

Щенок заметно повеселился наедине.

Оставляя собак в одиночестве – будьте готовы к тому, что дома вас ждет сюрприз.

Рыльце в пушку.

Любимица тайно украла обувь.

Кража зафиксирована на камеру.

Нужно покупать новые жалюзи.

Собачка запутался.

Любимцу показалось, что за дверью кто-то прячется.

Собачке было грустно наедине.

Собаки не могут быть сами дома слишком долго.

Туалетная бумага чаще всего становится забавой любимцев.

Любимица тоже хотела побыть ребенком.

Сын остался без соски.

Обоих поймали по горячим следам.

Любимцы заметно повеселились.

Охотничий пес ведет тайную слежку.

Собачка шпионит за котиком.

Соседская собака захотела прийти в гости.

Соседка прорилась в гости.

Глаза выдают дебошира.

Увидев такие глаза – жди неприятностей.

У соседей всегда интереснее.

Любимцев интересует личная жизнь соседей.

Любимцы ждут прихода хозяина.

В ожидании хозяина.

Тайные охранники двора наблюдают за событиями снаружи.

Любимцы ведут шпионскую слежку.

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