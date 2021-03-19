15 фото собак-шкодников, которых поймали на горячем

Собаки по своей природе очень любознательны. Они реагируют на любое подозрительное движение, звук и запах. Очень часто из-за своих инстинктов воспитанники попадают в курьезные ситуации, когда остаются наедине.

Активные животные способны совать свой длинный нос, куда не надо и создавать неприятности в доме. OBOZREVATEL собрал милейшие и забавные фотографии собак, которых хозяева поймали с поличным.

Похоже, этот пес не ожидал увидеть своего хозяина так быстро.

Далматин создал настоящий беспорядок. Но посмотрев в милые щенячьи глаза – невозможно долго сердиться.

Оставляя собак в одиночестве – будьте готовы к тому, что дома вас ждет сюрприз.

Любимица тайно украла обувь.

Нужно покупать новые жалюзи.

Любимцу показалось, что за дверью кто-то прячется.

Собаки не могут быть сами дома слишком долго.

Любимица тоже хотела побыть ребенком.

Обоих поймали по горячим следам.

Охотничий пес ведет тайную слежку.

Соседская собака захотела прийти в гости.

Глаза выдают дебошира.

У соседей всегда интереснее.

Любимцы ждут прихода хозяина.

Тайные охранники двора наблюдают за событиями снаружи.

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